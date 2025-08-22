Τραμπ: Σε δύο εβδομάδες θα ξέρω αν θα έχουμε ειρήνη στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «σε δύο εβδομάδες» θα γνωρίζει εάν είναι εφικτό να επιτευχθεί πρόοδος στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εγείροντας ξανά την πιθανότητα να επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ είπε ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» με καμία από τις προσπάθειες για την ειρήνευση στην Ουκρανία. Πριν από μία εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να τον πείσει να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Υπάρχει τεράστιο μίσος εκεί. Θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω, σε δύο εβδομάδες, θα ξέρουμε πού βαδίζω» είπε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θα αποφασίσει τότε εάν θα επιβάλει «μαζικές κυρώσεις» ή αν δεν θα κάνει τίποτα απολύτως και απλώς θα πει στις δύο πλευρές «είναι δικός σας αυτός ο πόλεμος».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η Ουκρανία χτύπησε τον αγωγό Druzhba – Χωρίς ρωσικό πετρέλαιο Ουγγαρία και Σλοβακία

Ποιος πληρώνει και πόσο για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Άρθρο του Euronews παρουσιάζει την ανάλυση του πραγματικού κόστους του πολέμου στην Ουκρανία και το πώς αυτό κατανέμεται ανάμεσα στους Ουκρανούς πολίτες και τους δυτικούς συμμάχους της χώρας. Η Ουκρανία σηκώνει το βαρύτερο φορτίο, αφού για το 2025 ο αμυντικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2,23 τρισεκατομμύρια γρίβνες, δηλαδή περίπου 45,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 26,3% του ΑΕΠ και στο 55% των συνολικών κρατικών δαπανών, ενώ μετά από αναθεώρηση έφτασε το 31% του ΑΕΠ και τα δύο τρίτα των δαπανών. Σε ατομικό επίπεδο, κάθε Ουκρανός πολίτης έχει επιβαρυνθεί με πάνω από 3.400 ευρώ, δηλαδή περίπου το ένα τρίτο του ετήσιου εισοδήματός του.

Αντίθετα, η συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και σημαντική σε απόλυτους αριθμούς, είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με το μέγεθος των οικονομιών τους. Οι ΗΠΑ έχουν διαθέσει περίπου 66,9 δισεκατομμύρια δολάρια, που αντιστοιχούν μόλις στο 0,08% του ετήσιου ΑΕΠ τους, κάτι που σημαίνει περί τα 108 ευρώ ανά πολίτη τον χρόνο. Η ΕΕ έχει συνεισφέρει συνολικά γύρω στα 72 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 0,3% του ΑΕΠ της και περίπου 95 ευρώ ανά πολίτη, ενώ τα εισοδήματα στις δύο αυτές περιοχές είναι κατά πολύ υψηλότερα από εκείνα της Ουκρανίας.

Το συνολικό οικονομικό βάρος για την Ουκρανία ξεπερνά τα 700 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς πέρα από τις στρατιωτικές δαπάνες περιλαμβάνει τις τεράστιες ανάγκες ανοικοδόμησης και την ανθρωπιστική κρίση. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι για την επόμενη δεκαετία θα χρειαστούν σχεδόν 450 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανοικοδόμηση, ενώ οι ζημιές στις υποδομές φτάνουν ήδη τα 150 δισεκατομμύρια. Η καταστροφή αφορά σπίτια, μεταφορές και τον ενεργειακό τομέα, με τεράστιες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η εικόνα που προκύπτει είναι εκείνη μιας βαθιάς ανισότητας: ενώ η Δύση στηρίζει την Ουκρανία με μεγάλα ποσά, το μεγαλύτερο και πιο οδυνηρό κόστος το επωμίζονται οι ίδιοι οι Ουκρανοί, οι οποίοι αφιερώνουν τεράστιο μέρος των εισοδημάτων και του κρατικού προϋπολογισμού τους στον πόλεμο, τη στιγμή που οι εταίροι τους ξοδεύουν ελάχιστο ποσοστό του πλούτου τους.