Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για πλήγμα σε ιστορικό τέμενος στη Γάζα

Για ισραηλινό πλήγμα που προκάλεσε καταστροφές σε ιστορικό τέμενος στη Γάζα κάνει λόγο η Χαμάς, ενώ μεγαλώνει παράλληλα και ο αριθμός των θυμάτων του πολέμου.

Η Χαμάς ανέφερε σήμερα ότι το Ισραήλ βομβάρδισε το μεσαιωνικό τέμενος Ομάρι της Γάζας, το παλαιότερο και μεγαλύτερο τέμενος στη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στο κτίριο. Η Χαμάς έκανε λόγο για ένα «ειδεχθές, βάρβαρο έγκλημα». Βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σήμερα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τα ερείπια του ιστορικού τεμένους αλ Ομάρι, του μεγαλύτερου και παλαιότερου στην πόλη της Γάζας, από το οποίο μόνο ο μιναρές φαίνεται άθικτος. Το υπόλοιπο μέρος αυτού του ιερού τόπου που χρονολογείται από τον 12ο αιώνα, και πρωτύτερα ήταν εκκλησία, είναι ραγισμένοι, πεσμένοι λευκοί πέτρινοι τοίχοι.

Δημοσιογράφοι του Reuters από τη Γάζα αναγνώρισαν ότι ο μιναρές στη φωτογραφία είναι αυτός του τεμένους Ομάρι. Και το ειδησεογραφικό δίκτυο Al Jazeera επαλήθευσε ότι οι φωτογραφίες είναι του τεμένους. Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις ζημιές στο τέμενος. Το τέμενος Ομάρι πήρε το όνομά του από τον δεύτερο χαλίφη του Ισλάμ, Ομάρ.

Κι άλλες καταστροφές αρχαιοτήτων πέραν του τεμένους καταγγέλλει η Χαμάς

Το υπουργείο Αρχαιοτήτων της κυβέρνησης της Χαμάς κατήγγειλε σε ανακοίνωσή του την «καταστροφή ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων» από τον ισραηλινό στρατό, που βομβαρδίζει ανηλεώς τον θύλακα από τις 7 Οκτωβρίου όταν και ξέσπασε ο πόλεμος μετά τη σφαγή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

«Το έγκλημα που συνιστά η στόχευση και η καταστροφή αρχαιολογικών χώρων θα πρέπει να ωθήσει τον κόσμο και την UNESCO να δράσουν για τη διατήρηση αυτής της μεγάλης πολιτισμικής και πολιτιστικής κληρονομιάς», τόνισε το υπουργείο, το οποίο ανέφερε ότι 104 τεμένη έχουν ισοπεδωθεί από την αρχή του πολέμου.

Μεταξύ αυτών, το τέμενος αλ Ομάρι καθώς και το τέμενος Οτμάν μπιν Κασκάρ, που βρίσκεται επίσης στην πόλη της Γάζας, που βομβαρδίστηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές χθες και σήμερα, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς.

Το υπουργείο επίσης εκφράζει τη λύπη του για την καταστροφή του χαμάμ αλ Σαμάρα, του τελευταίου τουρκικού λουτρού στο έδαφος του παλαιστινιακού θύλακα, όπου οι κάτοικοι της Γάζας έπαιρναν νερό για πάνω από 1.000 χρόνια. Τέλος, τρεις εκκλησίες καταστράφηκαν, και πάλι σύμφωνα με τη Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης της χιλιόχρονης ελληνορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου Πορφυρίου, η παλαιότερη που εξακολουθεί να λειτουργεί στην περιοχή, που βρίσκεται στην καρδιά της ιστορικής συνοικίας της παλιάς πόλης της Γάζας. Η εκκλησία έγινε στόχος βομβαρδισμού στις 18 Οκτωβρίου.

Η αρχιτεκτονική κληρονομιά της Λωρίδας της Γάζας είχε ήδη δεχθεί πλήγματα κατά τους προηγούμενους πολέμους μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ανέλαβε την εξουσία στην περιοχή το 2007.

the oldest mosque in Gaza, the Omari mosque, was bombed hours ago. On Friday, Islam's holy day.



It was built in 1344. pic.twitter.com/DqIpQw1FM6 — Khaled Beydoun (@KhaledBeydoun) December 8, 2023

Watch: The effects of the destruction of the ancient and oldest Al-Omari Mosque in Gaza after the occupation air bombing pic.twitter.com/aNjdsDscnJ — Md munazir (@MdmunazirM60855) December 8, 2023

Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς: 18.687 τα θύματα και από τις δύο πλευρές

Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από την Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα και νέο απολογισμό θυμάτων στον πόλεμο με το Ισραήλ, που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία- και δεν μπορούν να επαληθευθούν από ανεξάρτητες πηγές- οι πολεμικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει το θάνατο 17.487 ανθρώπων από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, το 70% των οποίων ήταν γυναίκες και παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών.

Το υπουργείο κάνει επίσης λόγο για δεκάδες χιλιάδες τραυματίες πολλοί από τους οποίους δεν μπορούν να λάβουν φροντίδα ελλείψει μέσων, νοσηλευτών και θέσεων σε υπερπλήρη νοσοκομεία. «Χάνουμε κάθε μέρα δεκάδες τραυματίες ελλείψει ιατρικής φροντίδας», δήλωσε ο εκπρόσωπός του Άσραφ αλ-Κίντρεχ.

Από την πλευρά του το Ισραήλ έχει αναφέρει επισήμως 1.200 νεκρούς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

