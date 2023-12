ΟΗΕ: Μια ενδεχόμενη έξοδος των Παλαιστινίων από τη Γάζα θα είναι «καταστροφική»

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες προειδοποίησε σήμερα ότι μια ενδεχόμενη έξοδος των Παλαιστινίων από τη Γάζα ως συνέπεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς θα είναι «καταστροφική».

Νωρίτερα σήμερα ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ τόνισε από την πλευρά του πως οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα, ζουν στην απόλυτη φρίκη.

Ο επικεφαλής για τα θέματα προσφύγων του ΟΗΕ Φιλίπο Γκράντι, σε συνέντευξή του στο AFP, δήλωσε ότι είναι «πολύ, πολύ σημαντικό να αποτρέψουμε μια έξοδο που θα ήταν πραγματικά καταστροφική», καθώς τόνισε την ανάγκη κατάπαυσης του πυρός στην παλαιστινιακή περιοχή. «Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι τα δύο τρίτα του πληθυσμού της Γάζας είναι ήδη πρόσφυγες από την αρχική σύγκρουση», είπε, αναφερόμενος στα γεγονότα του 1948, κατά τα οποία περίπου 700.000 Παλαιστίνιοι εκδιώχθηκαν από την πατρίδα τους μετά τη δημιουργία του Ισραήλ, σε αυτό που είναι γνωστό ως Νάκμπα, αναφέρει ο Guardian.

Μια νέα έξοδος «θα αποτελούσε πρόσθετο βάρος για τον προσφυγικό πληθυσμό, τον παλαιστινιακό πληθυσμό και την περιοχή», δήλωσε ο Γκράντι. Είπε επίσης ότι η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι «να επιστρέψουμε σε μια παύση που ελπίζουμε να ακολουθηθεί από μια ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός», προσθέτοντας ότι αυτό «πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό».

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε σήμερα για το ενδεχόμενο μιας «πλήρους κατάρρευσης της δημόσιας τάξης σύντομα» στη Γάζα, την οποία σφυροκοπά το Ισραήλ, σε μια άνευ προηγουμένου επιστολή προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, στην οποία επιμένει για μια ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός.

«Με τους συνεχείς βομβαρδισμούς των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και την απουσία καταφυγίου ή των ελαχίστων για να επιβιώσει κανείς, αναμένω μια πλήρη κατάρρευση της δημόσιας τάξης σύντομα λόγω των συνθηκών απόγνωσης, κάτι που θα καταστήσει αδύνατη μια ανθρωπιστική βοήθεια, ακόμα και περιορισμένη», γράφει ο Αντόνιο Γκουτέρες, επικαλούμενος για πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών το 2017 το άρθρο 99 του Χάρτη, που του επιτρέπει να «επιστήσει την προσοχή του Συμβουλίου» σε ένα θέμα, το οποίο «θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας».

«Μια ακόμη χειρότερη κατάσταση θα μπορούσε να δημιουργηθεί, περιλαμβανομένων επιδημιών και μιας οξείας πίεσης προς μαζικές μετακινήσεις προς τις γειτονικές χώρες», πρόσθεσε.

Την ώρα που η ανθρωπιστική βοήθεια που μεταφέρεται από το σημείο διέλευσης της Ράφα μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας είναι «ανεπαρκής», «απλά αδυνατούμε να φθάσουμε σε εκείνους που έχουν ανάγκη από βοήθεια στο εσωτερικό της Γάζας», τόνισε. «Οι δυνατότητες των Ηνωμένων Εθνών και των ανθρωπιστικών εταίρων τους έχουν αποδεκατιστεί από τις ελλείψεις ανεφοδιασμών, την έλλειψη καυσίμων, τη διακοπή των επικοινωνιών και την αυξανόμενη ανασφάλεια».

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν σοβαρό κίνδυνο κατάρρευσης του ανθρωπιστικού συστήματος. Η κατάσταση επιδεινώνεται ραγδαία προς μία καταστροφή, που θα μπορούσε να έχει μη αναστρέψιμες συνέπειες για τους Παλαιστινίους στο σύνολό τους και για την ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή», προειδοποιεί ο Αντόνιο Γκουτέρες.

«Η διεθνής κοινότητα φέρει την ευθύνη να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο επιρροής για να εμποδίσει μια νέα κλιμάκωση και να βάλει τέλος σε αυτήν την κρίση», υπογράμμισε ο ίδιος, καλώντας τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να «ασκήσουν πιέσεις για να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική καταστροφή».

I've just invoked Art.99 of the UN Charter - for the 1st time in my tenure as Secretary-General.



Facing a severe risk of collapse of the humanitarian system in Gaza, I urge the Council to help avert a humanitarian catastrophe & appeal for a humanitarian ceasefire to be declared. pic.twitter.com/pA0eRXZnFJ