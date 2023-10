Γάζα: Οι ισραηλινές δυνάμεις ανάρτησαν βίντεο από την χερσαία επιχείρηση

Βίντεο από την χερσαία επιχείρηση στη βόρεια Γάζα ανάρτησαν στα social media οι ισραηλινές δυνάμεις.

Ο πόλεμος στη Γάζα έχει ήδη μπει σε δεύτερη φάση όπως ανακοίνωσε χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού. Στη σημερινή ανάρτησή τους οι IDF κάνουν έναν απολογισμό παραθέτοντας και σχετικό βίντεο από τις επιχειρήσεις τους.

«Καθώς συνεχίζουμε να επεκτείνουμε τις χερσαίες επιχειρήσεις μας στη βόρεια Γάζα:

- Αεροσκάφη της IAF, καθοδηγούμενα από στρατεύματα των IDF, έπληξαν δομές της Χαμάς.

- Χτυπήθηκαν θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων και παρατηρητήρια.

- Πολλοί τρομοκράτες εξοντώθηκαν» αναφέρουν οι ισραηλινές δυνάμεις.

As we continue to expand our ground operations in northern Gaza:



🔴IAF aircraft, guided by IDF troops, struck Hamas structures.

🔴Anti-tank missile launch posts & observation posts were struck.

🔴Multiple terrorists were eliminated. pic.twitter.com/XMwKPKGZ1R