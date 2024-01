Γάζα: Οι IDF παραδέχτηκαν πως πλημμύρισαν κάποια τούνελ της Χαμάς

Ο στρατός του Ισραήλ παραδέχτηκε πως πλημμύρησε κάποια από τα τούνελ της Χαμάς στη Γάζα.

Νωρίτερα σήμερα σε ανακοίνωσή τους οι IDF παραδέχτηκαν πως έστειλαν «μεγάλους όγκους νερού» μέσα σε σήραγγες που χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Σκοπός αυτής της κίνησης σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους ήταν να «εξουδετερώσει» τις υποδομές τους.

Μάλιστα στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν πως πρώτα διασφάλισαν ό,τι από την κίνησή τους δεν θα έθεταν σε κίνδυνο την πρόσβαση του άμαχου πληθυσμού στο πόσιμο νερό. «Χρησιμοποιήθηκαν πολυάριθμα εργαλεία για την αποστολή μεγάλων όγκων νερού μέσα στις σήραγγες (...). Αυτή η ικανότητα αναπτύχθηκε επαγγελματικά, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των χαρακτηριστικών του εδάφους και των αγωγών», ανέφερε συγκεκριμένα ο Ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του.

Υπενθυμίζεται ό,τι τον Δεκέμβριο του 2023 το Ισραήλ υποστήριζε πως είχε εντοπίσει τουλάχιστον 800 φρεάτια που οδηγούσαν σε τούνελ της Χαμάς, από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου. Μάλιστα είχαν δώσει στη δημοσιότητα και βίντεο από τα τούνελ και τις υποδομές της Χαμάς στη Γάζα. Παράλληλα την ίδια περίοδο, σε δημοσίευμα της η Wall Street Journal έκανε λόγο για ένα σύστημα αγωγών που ενδέχεται να χρησιμοποιούσαν οι IDF. Υποστήριζε πως είχαν μάλιστα εγκαταστήσει ήδη αυτό το σύστημα προκειμένου να πλημμυρίσουν τα υπόγεια τούνελ που χρησιμοποιεί η Χαμάς.

Οι αγωγοί αυτοί θεωρητικά θα έδιναν στο Ισραήλ τη δυνατότητα να διοχετεύσει χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού ανά ώρα και να πλημμυρίσει το περίπλοκο δίκτυο υπόγειων σηράγγων εντός εβδομάδων, κατά το δημοσίευμα. Ο στρατός του Ισραήλ υποστηρίζει επίσης πως ολοκλήρωσε την εγκατάσταση τουλάχιστον πέντε αγωγών από τα μέσα Νοεμβρίου, περίπου ενάμισι χιλιόμετρο από τον καταυλισμό προσφύγων Ας Σάτι.

