Γάζα: Ο στρατός των ΗΠΑ ξεκίνησε να παραδίδει ανθρωπιστική βοήθεια από το προσωρινό λιμάνι

Φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια άρχισαν να μετακινούνται στη Γάζα νωρίτερα σήμερα, μέσω του προσωρινού λιμανιού που κατασκευάστηκε από τον στρατό των ΗΠΑ.

Πρόκειται για τις πρώτες προμήθειες ανθρωπιστικής βοήθειας που στέλνονται στη Λωρίδα της Γάζας δια θαλάσσης εδώ και δύο μήνες, που για κανένα λόγο δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον λιμό στη Γάζα. Τον Μάρτιο, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την κατασκευή του προσωρινού λιμανιού στον παλαιστινιακό θύλακα, με Αμερικανούς αξιωματούχους και διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις να επισημαίνουν ότι ο θαλάσσιος ανθρωπιστικός διάδρομος μπορεί μόνο να λειτουργήσει συμπληρωματικά στις παραδόσεις βοήθειας, όχι να τις αντικαταστήσουν.

«Κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν εισήλθε στη Γάζα» δήλωσε ο αμερικανικός στρατός, τονίζοντας ότι παρείχε μόνο υλικοτεχνική υποστήριξη για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας - δωρεές από διάφορες χώρες και οργανώσεις. Ο στόχος είναι να φτάνουν καθημερινά περίπου 500 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέσω του προσωρινού λιμανιού.

Οι πρώτες παραδόσεις περιλαμβάνουν μπάρες τροφίμων για 11.000 άτομα, θεραπευτική τροφή για 7.200 υποσιτισμένα παιδιά και κιτ υγιεινής για 30.000 άτομα, ανέφερε η Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης χθες, Πέμπτη (16/5).

Η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας έχει διακοπεί αφότου ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τη χερσαία εισβολή στη Ράφα, στο νότιο τμήμα του θύλακα, όπου στοιβάζονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι – κάτοικοι της πόλης και εκτοπισμένοι από τους περίπου επτά μήνες πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα. Από τις 7 Μαΐου, όταν ο στρατός του Ισραήλ έθεσε υπό τον έλεγχό του την παλαιστινιακή πλευρά του σημείου διέλευσης στη Ράφα, Ισραηλινοί και Αιγύπτιοι αλληλοκατηγορούνται για την παράλυση του κρίσιμου αυτού περάσματος, από όπου εισερχόταν στη Γάζα μέσω της Αιγύπτου το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας και των καυσίμων που είναι απαραίτητα για τις υποδομές και τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στον θύλακα.

Τουλάχιστον 630.000 Παλαιστίνιοι -το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Γάζας- έχουν εκτοπιστεί από τη Ράφα από τις 6 Μαΐου, καθώς η ισραηλινή χερσαία ειβολή κλιμακώνεται, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Πολλοί έχουν εκτοπιστεί στην κεντρική πόλη Ντέιρ αλ Μπαλάχ, για την οποία η UNRWA, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι πλέον «αφόρητα υπερπλήρης με άθλιες συνθήκες».

