Γάζα: Νέο βίντεο με όμηρο της Χαμάς - «Δεν μπορώ να αναπνεύσω, σταματήστε αυτό που κάνετε»

Η οικογένεια του ομήρου της Χαμάς στη Γάζα, Ρομ Μπρασλάβσκι επέτρεψε τη δημοσιοποίηση μέρους ενός βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ισλαμική Τζιχάντ την περασμένη εβδομάδα, το οποίο δείχνει τον ίδιο εξαντλημένο να ικετεύει για την ελευθερία του.

Στο βίντεο, ο Μπρασλάβσκι, με δάκρυα στα μάτια, λέει ότι «υποφέρει από πόνο» και ότι δεν μπορεί να σταθεί όρθιος ή να περπατήσει.

«Δεν έχω πλέον ούτε φαγητό ούτε νερό. Πριν μου έδιναν λίγο, σήμερα δεν υπάρχει τίποτα», αναφέρει, προσθέτοντας ότι εκείνη την ημέρα έφαγε «τρεις ψίχες φαλάφελ» και την προηγούμενη ημέρα «μόλις ένα πιάτο ρύζι». «Δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να ζήσω, πρέπει να σταματήσετε αυτό που κάνετε εδώ», συνεχίζει. «Βρίσκομαι στο κατώφλι του θανάτου και είμαι σίγουρος ότι όλοι οι άλλοι όμηροι βρίσκονται στην ίδια ψυχολογική κατάσταση».

Αφού δημοσιοποίησε το βίντεο την Πέμπτη, η Ισλαμική Τζιχάντ ισχυρίστηκε ότι το βίντεο των έξι λεπτών καταγράφηκε λίγες ημέρες πριν χάσει την επαφή με τους απαγωγείς που κρατούν τον Μπρασλάβσκι, υποστηρίζοντας ότι η τύχη του είναι πλέον άγνωστη.

"My name is Rom Braslavski. I am 22 years old from Jerusalem.

I am a prisoner of the Islamic Jihad. I've been here almost two years.

I am suffering terribly. A suffering that doesn't look good, my foot, I cannot stand or go to the bathroom.

I am out of food and drink...

Three…