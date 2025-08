Γάζα: Ο Νετανιάχου ζητά τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού για την παροχή τροφής στους ομήρους - Τι απαντά η Χαμάς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε τη συνδρομή της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού «για την παροχή τροφής και ιατρικής φροντίδας» στους ισραηλινούς ομήρους που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Ο Νετανιάχου μίλησε με τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στην περιοχή Ζουλιάν Λαριζόν και ζήτησε την μεσολάβησή του για την παροχή τροφής στους ομήρους μας και την προσφορά ιατρικής φροντίδας, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Χαμάς, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέψει την πρόσβαση της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στους ισραηλινούς ομήρους παρά μόνο αν ανοιχθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι προς τον παλαιστινιακό θύλακα.

Σε ανακοίνωσή της δηλώνει: «Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ είναι έτοιμες να ανταποκριθούν και να δεχθούν κάθε αίτημα του Ερυθρού Σταυρού για παράδοση τροφής και φαρμάκων στους κρατούμενους εχθρούς». «Για το αποδεχθούμε αυτό ζητούμε να ανοιχθούν κατά κανονικό και μόνιμο τρόπο ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την διέλευση τροφίμων και φαρμάκων προς όλο τον λαό μας σε όλες τις ζώνες της λωρίδας της Γάζας».

«Οι όμηροι τρώνε ό,τι και ο πληθυσμός της Γάζας»

Η Χαμάς θέτει ως άλλο όρο «την παύση κάθε εχθρικής εναέριας δραστηριότητας, υπό οποιαδήποτε μορφή, τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία τα πακέτα θα παραδίδονται στους κρατούμενους».

Οι ισραηλινοί όμηροι «τρώνε» όπως ο πληθυσμός της Γάζας και «δεν θα έχουν προνομιακή μεταχείριση», δηλώνει η Χαμάς.

«Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ δεν στερούν σκοπίμως την τροφή από τους κρατούμενους, αλλά (και) αυτοί τρώνε ό,τι τρώνε οι μαχητές μας και ολόκληρος ο λαός μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Οι όμηροι «δεν θα τύχουν προνομιακής μεταχείρισης όσο θα συνεχίζεται ο αποκλεισμός και η πολιτική της πείνας».

Υπενθυμίζεται πως τις τελευταίες ώρες η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα δύο νέα βίντεο με Ισραηλινούς ομήρους, οι οποίοι διακρίνονται εμφανώς εξαντλημένοι και αποστεωμένοι.

Στο ένα από αυτά βλέπουμε τον Εβιάταρ Νταβίντ να στέκεται μετά βίας στα πόδια του μέσα σε τούνελ. Σκοπός της σκηνοθεσίας είναι να γίνει ο παραλληλισμός με τον ανθρωπιστικό όλεθρο στην Γάζα και με την βοήθεια μίας πυξίδας τονίζεται ότι πρέπει να βρεθεί το συντομότερο δυνατόν λύση για να σωθεί η ζωή των ομήρων.

Ο όμηρος ακούγεται να λέει στο βίντεο πως δεν έχει φάει, ούτε έχει πιει νερό για μέρες. Παράλληλα, φαίνεται να σκάβει μία τρύπα μέσα σε σήραγγα, δηλώνοντας πως φοβάται μήπως γίνει ο τάφος του.

How psychopathic is Hamas?



It forced starving hostage Evyatar David to DIG HIS OWN GRAVE for the cameras. pic.twitter.com/iMa404St4s