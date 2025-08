Νέο βίντεο της Χαμάς: Αποστεωμένος όμηρος αναγκάζεται να σκάψει τον τάφο του σε σήραγγα

Η οικογένεια του ισραηλινού ομήρου Εβιάταρ Νταβίντ καταδικάζει την «ωμή» και «ποταπή» προπαγάνδα της Χαμάς μετά την δημοσίευση νέου βίντεο με τον νεαρό όμηρο από το ισλαμικό παλαιστινιακό κίνημα.

«Είμαστε αναγκασμένοι να υπομένουμε το θέαμα του αγαπημένου γιου και αδελφού μας Εβιάταρ Νταβίντ που έχει αφεθεί σκοπίμως και κυνικά να λιμοκτονεί μέσα στα τούνελ της Χαμάς στην Γάζα -ένας ζωντανός σκελετός, θαμμένος ζωντανός», δηλώνει στην ανακοίνωση η οικογένειά του.

Την Πέμπτη, η οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ και στην συνέχεια η Χαμάς δημοσίευσαν δύο βίντεο με ομήρους. Το βίντεο με τον Εβιάταρ Νταβίντ συγκλόνισε το Ισραήλ και επανέφερε την συζήτηση για την ανάγκη ταχείας επίτευξης συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων.

Η Χαμάς δημοσίευσε νέα εκδοχή του βίντεο, μεγαλύτερης διάρκειας (5 λεπτών), όπου ο νεαρός άνδρας, εξαιρετικά αδυνατισμένος στέκεται μετά βίας στα πόδια του μέσα σε τούνελ. Σκοπός της σκηνοθεσίας είναι να γίνει ο παραλληλισμός με τον ανθρωπιστικό όλεθρο στην Γάζα και με την βοήθεια μίας πυξίδας τονίζεται ότι πρέπει να βρεθεί το συντομότερο δυνατόν λύση για να σωθεί η ζωή των ομήρων.

Ο όμηρος ακούγεται να λέει στο βίντεο πως δεν έχει φάει, ούτε έχει πιει νερό για μέρες. Παράλληλα, φαίνεται να σκάβει μία τρύπα μέσα σε σήραγγα, δηλώνοντας πως φοβάται μήπως γίνει ο τάφος του.

How psychopathic is Hamas?



It forced starving hostage Evyatar David to DIG HIS OWN GRAVE for the cameras. pic.twitter.com/iMa404St4s