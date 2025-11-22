Γάζα: Νέα επίθεση από το Ισραήλ - Τουλάχιστον 7 οι νεκροί

Ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε νέα επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, με απολογισμό αυτή τη φορά, τουλάχιστον 7 νεκρούς, σύμφωνα με ανακοίνωση από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σημειώθηκαν στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Γάζας, την ώρα που τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της οργάνωσης πρώτων βοηθειών υπό τη Χαμάς, Μαχμούτ Μπασάλ, ανέφερε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας στα βόρεια, τρεις στο Ντέιρ αλ Μπάλαχ στα κεντρικά και ένας έπεσε νεκρός στη περιοχή της Νουσεϊράτ επίσης, στα κεντρικά.

Στη δική του τοποθέτηση, ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε πως σκότωσε σήμερα έναν «ένοπλο τρομοκράτη» στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, ο οποίος, όπως είπε, πυροβόλησε εναντίον των στρατιωτών του και παραβίασε μία γραμμή που οριοθετεί τις θέσεις του.

Γάζα: Δραματική μείωση δωρεών μετά την εκεχειρία

Οι διοργανωτές φιλανθρωπικών δράσεων για τους άμαχους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, διαπιστώνουν μια «καταστροφική» πτώση στις δωρεές από τότε που ανακοινώθηκε η εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ - Χαμάς.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους, οι δωρεές που συγκεντρώνονται από εθελοντές και κατευθύνονται σε οικογένειες που ζουν σε προσωρινά καταφύγια και παλεύουν με ασθένειες, πείνα και υποσιτισμό έχουν μειωθεί δραματικά.

Η Megan Hall που κατοικεί στην Αυστραλία, διαχειρίζεται 95 τέτοιους λογαριασμούς στα social media για οικογένειες στη Γάζα και έχει συγκεντρώσει πάνω από 200.000 δολάρια (152.700 λίρες) από τον Φεβρουάριο του 2024.

Όμως παρατήρησε ότι οι δωρεές άρχισαν να μειώνονται από τον Σεπτέμβριο και η πτώση έγινε αισθητά πιο έντονη μετά την εκεχειρία της 10ης Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, δήλωσε πως κατάφερνε σταθερά να στέλνει περίπου 5.000 δολάρια την εβδομάδα σε ανθρώπους στη Γάζα. Τον Οκτώβριο, όμως, συγκέντρωσε λίγο πάνω από 2.000 δολάρια συνολικά από όλες τις καμπάνιες της.

«Η πτώση στις δωρεές είναι καταστροφική. Νιώθω πως με τη λεγόμενη ‘εκεχειρία’ ο κόσμος νομίζει ότι οι Παλαιστίνιοι δεν χρειάζονται πια τη βοήθειά μας. Η αλληλοβοήθεια κρατάει ανθρώπους στη ζωή εδώ και δύο χρόνια. Και τώρα που μπαίνουμε στον χειμώνα, και έχοντας εκτοπιστεί τόσες φορές, πολλοί δεν έχουν ούτε χειμερινά ρούχα ούτε κουβέρτες», εξηγεί.

Ακόμη τέσσερις υπεύθυνοι, μιλώντας στον Guardian ανέφεραν και εκείνοι είδαν απότομη πτώση στους πόρους που συγκεντρώθηκαν τον τελευταίο μήνα.

Ορισμένες ΜΚΟ παρατηρούν επίσης δραματική μείωση στη στήριξη. Η Gaza Soup Kitchen έχει συγκεντρώσει πάνω από 5,8 εκατ. δολάρια μέσω GoFundMe από τον Φεβρουάριο του 2024, προσφέροντας 10.000 γεύματα την ημέρα σε κατοίκους της Γάζας. Από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Οκτώβριο, είδε τις δωρεές να μειώνονται κατά 51%.