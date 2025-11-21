ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γάζα: Δραματική μείωση δωρεών μετά την εκεχειρία - Ανθρωπιστικές οργανώσεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

«Ο κόσμος νομίζει ότι οι Παλαιστίνιοι δεν χρειάζονται πλέον βοήθεια» - Απελπιστική ανάγκη για βοήθεια καθώς πλησιάζει ο χειμώνας στον παλαιστινιακό θύλακα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γάζα: Δραματική μείωση δωρεών μετά την εκεχειρία - Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν Facebook Twitter
Φωτ. Γάζα
0

Οι διοργανωτές φιλανθρωπικών δράσεων για τους άμαχους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, διαπιστώνουν μια «καταστροφική» πτώση στις δωρεές από τότε που ανακοινώθηκε η εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ - Χαμάς.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους, οι δωρεές που συγκεντρώνονται από εθελοντές και κατευθύνονται σε οικογένειες που ζουν σε προσωρινά καταφύγια και παλεύουν με ασθένειες, πείνα και υποσιτισμό έχουν μειωθεί δριαματικά.

Η Megan Hall που κατοικεί στην Αυστραλία, διαχειρίζεται 95 τέτοιους λογαριασμούς στα social media για οικογένειες στη Γάζα και έχει συγκεντρώσει πάνω από 200.000 δολάρια (152.700 λίρες) από τον Φεβρουάριο του 2024.

Όμως παρατήρησε ότι οι δωρεές άρχισαν να μειώνονται από τον Σεπτέμβριο και η πτώση έγινε αισθητά πιο έντονη μετά την εκεχειρία της 10ης Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, δήλωσε πως κατάφερνε σταθερά να στέλνει περίπου 5.000 δολάρια την εβδομάδα σε ανθρώπους στη Γάζα. Τον Οκτώβριο, όμως, συγκέντρωσε λίγο πάνω από 2.000 δολάρια συνολικά από όλες τις καμπάνιες της.

«Η πτώση στις δωρεές είναι καταστροφική. Νιώθω πως με τη λεγόμενη ‘εκεχειρία’ ο κόσμος νομίζει ότι οι Παλαιστίνιοι δεν χρειάζονται πια τη βοήθειά μας. Η αλληλοβοήθεια κρατάει ανθρώπους στη ζωή εδώ και δύο χρόνια. Και τώρα που μπαίνουμε στον χειμώνα, και έχοντας εκτοπιστεί τόσες φορές, πολλοί δεν έχουν ούτε χειμερινά ρούχα ούτε κουβέρτες», εξηγεί.

Ακόμη τέσσερις υπεύθυνοι, μιλώντας στον Guardian ανέφεραν και εκείνοι είδαν απότομη πτώση στους πόρους που συγκεντρώθηκαν τον τελευταίο μήνα.

Ορισμένες ΜΚΟ παρατηρούν επίσης δραματική μείωση στη στήριξη. Η Gaza Soup Kitchen έχει συγκεντρώσει πάνω από 5,8 εκατ. δολάρια μέσω GoFundMe από τον Φεβρουάριο του 2024, προσφέροντας 10.000 γεύματα την ημέρα σε κατοίκους της Γάζας. Από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Οκτώβριο, είδε τις δωρεές να μειώνονται κατά 51%.

Ο κόσμος θεωρεί ότι τα δεινά των ανθρώπων στη Γάζα έχουν τελειώσει

Σύμφωνα με αξιολόγηση της SARI Global, την οποία επικαλείται ο ΠΟΥ, πάνω από το 70% του πληθυσμού της Γάζας – σχεδόν 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι – είναι περιορισμένοι σε περιοχές που εκτίθενται σε βροχές, ισχυρούς ανέμους και παράκτιες πλημμύρες, χωρίς καμία λειτουργική υποδομή.

«Το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής γης έχει καταστραφεί, τα περισσότερα ζώα έχουν χαθεί και το σύστημα υγείας έχει αποδεκατιστεί. Και βέβαια, το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί ξανά και ξανά τα τελευταία δύο χρόνια σημαίνει ότι οι μηχανισμοί επιβίωσής τους έχουν εξαντληθεί πλήρως. Η εκεχειρία σημαίνει ότι είναι πιο ήσυχα από άποψη βομβαρδισμών. Δεν σημαίνει ότι από τη μια μέρα στην άλλη η ζωή των ανθρώπων έγινε καλύτερη, γιατί το μεγαλύτερο μέρος της Γάζας είναι ολοκληρωτικά κατεστραμμένο» εξήγησε εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

Σταδιακά, όλο και μεγαλύτερες, ευρέως γνωστές ανθρωπιστικές οργανώσεις ανησυχούν επίσης για τη μείωση των δωρεών μετά την εκεχειρία. Η Oxfam αναφέρει πτώση και η Save the Children UK δήλωσε ότι οι δωρεές που προέρχονται από καμπάνιες στα social media έχουν μειωθεί κατά το ένα τρίτο.

Παρότι σε κάποιες ανθρωπιστικές συνοδείες έχει επιτραπεί να μπουν στη Γάζα από το Ισραήλ μετά την εκεχειρία, είναι ανοιχτά μόνο τρία από τα επτά συνοριακά περάσματα, γεγονός που, σύμφωνα με την OCHA, περιορίζει τη διανομή βοήθειας.

Οι διοργανωτές εράνων υποψιάζονται ότι η πτώση οφείλεται κυρίως στην πεποίθηση του κοινού ότι τα δεινά των Παλαιστινίων έχουν τελειώσει και για τα 2 εκατομμύρια ανθρώπων στη Γάζα, ένας ακόμη αβέβαιος χειμώνας έχει φτάσει.

Με πληροφορίες από Guardian

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γάζα: «Κοιτάξτε μας με έλεος» - Η δραματική έκκληση των Παλαιστινίων υπό τον φόβο του επερχόμενου σκληρού χειμώνα

Διεθνή / Γάζα: «Κοιτάξτε μας με έλεος» - Η δραματική έκκληση των Παλαιστινίων υπό τον φόβο του επερχόμενου σκληρού χειμώνα

Πάνω από 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι στη Γάζα, παρότι επέζησαν του διετούς πολέμου, εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ανθρωπιστική κρίση
LIFO NEWSROOM
Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού: Χιλιάδες παιδιά στη Γάζα παγιδευμένα σε μια ατελείωτη λίστα αναμονής για ζωή

Διεθνή / Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού: Χιλιάδες παιδιά στη Γάζα παγιδευμένα σε μια ατελείωτη λίστα αναμονής για ζωή

Το αδιέξοδο αποδίδεται τόσο στους περιορισμούς των ισραηλινών αρχών, που ελέγχουν απόλυτα τις άδειες εξόδου και μπλοκάρουν ιατρικές μεταφορές, όσο και στην απροθυμία πολλών κρατών να δεχθούν ασθενείς
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως δεν θα θεωρεί πλέον τη σβάστικα «σύμβολο μίσους», αλλά λίγο μετά άλλαξε γνώμη

Διεθνή / Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως δεν θα θεωρεί πλέον τη σβάστικα «σύμβολο μίσους», αλλά λίγο μετά άλλαξε γνώμη

«Αυτή δεν είναι μια ενημερωμένη πολιτική αλλά μια νέα πολιτική για την αντιμετώπιση τυχόν παραπληροφόρησης και για να επιβεβαιώσουμε εκ νέου ότι απαγορεύουμε αυτά τα σύμβολα», τονίζει σε δελτίο Τύπου η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
ΜΑΜΝΤΑΝΙ ΤΡΑΜΠ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

Διεθνή / Ζοχράν Μαμντάνι: Σήμερα η συνάντηση με Τραμπ - «Έτοιμος, ό,τι κι αν συμβεί» ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Ο Ζοχράν Μαμντάνι είναι ένας «αποφασισμένος αντίπαλος» του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο κατηγορεί μεταξύ άλλων ότι υπερασπίζεται κατά προτεραιότητα τους πλέον εύπορους Αμερικανούς
LIFO NEWSROOM
BBC ΝΤΑΙΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟ

Διεθνή / Νέο βιβλίο κατηγορεί το BBC για συγκάλυψη μετά τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1995

Μια ανεξάρτητη έρευνα που ζήτησε το BBC επιβεβαίωσε το 2021 πως πλαστά έγγραφα είχαν παρουσιαστεί στον αδελφό της πριγκίπισσας, Τσαρλς Σπένσερ, προκειμένου να την πείσει να παραχωρήσει αυτήν τη συνέντευξη
LIFO NEWSROOM
Βραβεία Νόμπελ: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα θεωρηθεί «φυγόδικη» εάν πάει στη Νορβηγία να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης

Διεθνή / Νόμπελ Ειρήνης: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα θεωρηθεί «φυγόδικη» εάν πάει στη Νορβηγία να το παραλάβει

«Αν έβγαινε από την επικράτεια της Βενεζουέλας ενώ εκκρεμούν ποινικές έρευνες σε βάρος της, θα θεωρείτο φυγόδικη», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας, θυμίζοντας ότι η Ματσάδο ερευνάται για «συνωμοσία, υποκίνηση μίσους και τρομοκρατία»
LIFO NEWSROOM
Το πλήρες αρχείο από τις Δίκες της Νυρεμβέργης γίνεται διαθέσιμο διαδικτυακά

Διεθνή / Το πλήρες αρχείο από τις Δίκες της Νυρεμβέργης γίνεται διαθέσιμο διαδικτυακά

Η συλλογή περιλαμβάνει περισσότερες από 750.000 σελίδες από τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα υπομνήματα των νομικών ομάδων και τα αποδεικτικά στοιχεία των 13 δικών που διεξήχθησαν στη Νυρεμβέργη μεταξύ 1945 και 1949
LIFO NEWSROOM
ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΠΑΔΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Διεθνή / Τουρκία: Αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις στο ποδόσφαιρο - Πώς ξετυλίχθηκε η υπόθεση

Το σκάνδαλο στοιχηματισμού στην Τουρκία επιβεβαιώνει αυτό που ήδη πίστευαν αρκετοί φίλαθλοι, ότι διαιωνίζεται ένα σύστημα νεποτισμού και διαφθοράς στη χώρα
LIFO NEWSROOM
 
 