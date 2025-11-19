Γάζα: Τουλάχιστον 25 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα παρά την εκεχειρία

Τουλάχιστον 25 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 77 τραυματίστηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας την Τετάρτη, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Πόλης της Γάζας και τη Χαν Γιουνίς, παρά την ισχύουσα συμφωνία εκεχειρίας.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι απάντησε σε πυρά από μαχητές της Χαμάς στην περιοχή της Χαν Γιουνίς και ότι οι επιχειρήσεις στοχεύουν «στρατιωτικούς στόχους». Πηγές ασφαλείας, τις οποίες δεν κατονόμασαν τα μέσα, ανέφεραν ότι στόχος ήταν και η δολοφονία δύο διοικητών της Χαμάς· η οργάνωση δεν έχει σχολιάσει ακόμη.

Σύμφωνα με ανταποκριτές στο έδαφος, οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε περιοχές όπου έχουν καταφύγει εκτοπισμένες οικογένειες. Παράλληλα, υπάρχει αυξημένη παρουσία ισραηλινών drones και αεροσκαφών πάνω από το κεντρικό τμήμα της Γάζας.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Ισραήλ θεωρεί πως έχει το δικαίωμα στρατιωτικής απάντησης σε περίπτωση που εκτιμά ότι η Χαμάς παραβιάζει τους όρους της εκεχειρίας. Κριτικοί υποστηρίζουν ότι η πρακτική αυτή επιτρέπει στο Τελ Αβίβ να ενεργεί μονομερώς, ενώ οι μάχες συνεχίζονται παρά τη διπλωματική πίεση για σταθεροποίηση του μετώπου.

Καταυλισμοί πλημμύρισαν από βροχές και λύματα - Κίνδυνος για χιλιάδες παιδιά

Η οργάνωση Save the Children προειδοποίησε ότι οι καταυλισμοί εκτοπισμένων στη Γάζα πλημμύρισαν μετά τις έντονες βροχοπτώσεις του Σαββατοκύριακου, με αποτέλεσμα οικογένειες να κοιμούνται σε βρεγμένα στρώματα και ρούχα εμποτισμένα με λύματα.

Η κατάρρευση του συστήματος αποχέτευσης, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου και περιορισμών στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, είχε ως αποτέλεσμα τα νερά της βροχής να αναμειχθούν με ακατέργαστα λύματα, καταστρέφοντας προσωπικά αντικείμενα, τρόφιμα και ιατρικά είδη.

Flooded tents. Dropping temperatures. Spoiled food supplies.



Many families in #Gaza are bracing for another winter in the open.



WFP cash assistance is an essential lifeline for vulnerable families as they prepare for the winter — and we are ramping up to reach the most at… pic.twitter.com/WekQWAi2EA — World Food Programme (@WFP) November 19, 2025

Σύμφωνα με το ανθρωπιστικό cluster στέγασης, περίπου τα δύο τρίτα των παιδιών της Γάζας ζουν σε σκηνές που έχουν υποστεί φθορές και δεν είναι κατάλληλες για 겨ρινές συνθήκες. Η οργάνωση υπενθύμισε ότι τουλάχιστον 14 παιδιά πέθαναν από υποθερμία τις δύο προηγούμενες χειμερινές περιόδους.

«Για τρίτο χειμώνα μέσα στον πόλεμο, τα παιδιά ξυπνούν βουτηγμένα στα λύματα», δήλωσε ο περιφερειακός διευθυντής της οργάνωσης, Αχμάντ Αλχεντάουι, ζητώντας μόνιμη κατάπαυση του πυρός και ασφαλή στέγαση.

Παγκόσμιος Επισιτιστικός Οργανισμός: Οι οικογένειες μένουν εκτεθειμένες στο ψύχος

Ο Παγκόσμιος Επισιτιστικός Οργανισμός (WFP) προειδοποίησε ότι πολλές οικογένειες δεν διαθέτουν καμία προστασία από τις χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ η επιδείνωση του καιρού απειλεί να καταστρέψει και τα ελάχιστα αποθέματα τροφίμων που τους έχουν απομείνει.

Ο οργανισμός δημοσίευσε εικόνες από πλημμυρισμένες σκηνές και τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η επέκταση της χρηματικής βοήθειας σε νοικοκυριά με υψηλό κίνδυνο ασιτίας και έκθεσης σε ακραίο κρύο.

Παράλληλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη συνεχίζονται επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού. Σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο, δύο νεαροί άνδρες ξυλοκοπήθηκαν από στρατιώτες κατά τη διάρκεια επιδρομής σε γειτονιά του Ναμπλούς.

Νωρίτερα, μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Μπαΐτ Ούμαρ, με δεκάδες προσαγωγές και ελέγχους κατοίκων, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές.

Με πληροφορίες από Al-Jazira

