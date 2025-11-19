ΔΙΕΘΝΗ
Γάζα: Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί την εκεχειρία

Η παλαιστινιακή οργάνωση καλεί τις ΗΠΑ να ασκήσουν «άμεση και σοβαρή πίεση» στο Ισραήλ

Γάζα: Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί την εκεχειρία
Κατεστραμμένα κτίρια (πίσω) στην περιοχή Bureij της Λωρίδας της Γάζας, ενώ ένα ισραηλινό στρατιωτικό όχημα περιπολεί κατά μήκος του συνοριακού φράχτη στο νότιο Ισραήλ, στις 18 Νοεμβρίου 2025, εν μέσω εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς / Φωτ: EPA/ABIR SULTAN
Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί τη συμφωνηθείσα εκεχειρία για τη Γάζα.

Η παλαιστινιακή οργάνωση κατήγγειλε την «επικίνδυνη κλιμάκωση» από τον στρατό του Ισραήλ, ύστερα από το μπαράζ βομβαρδισμών στον παλαιστινιακό θύλακα, με απολογισμό τουλάχιστον 25 νεκρούς.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις IDF, αιτιολόγησαν τις νέες επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι σημειώθηκαν εν είδει αντιποίνων για την επίθεση που δέχθηκαν στρατιώτες από παλαιστίνιους μαχητές.

Στην ανακοίνωσή που εξέδωσε, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απορρίπτει τον ισχυρισμό των IDF ως «ατυχή προσπάθεια να αιτιολογηθούν (…) παραβιάσεις που δεν έχουν τέλος» και καλεί τις ΗΠΑ -που μεσολάβησαν για την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου να ασκήσουν «άμεση και σοβαρή πίεση» στο Ισραήλ ώστε να το υποχρεώσουν «να σεβαστεί την εκεχειρία».

Νωρίτερα, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας ενημέρωσε πως τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πυρά στον θύλακα.

Τα ισραηλινά πλήγματα στην Πόλη της Γάζας στοίχισαν τη ζωή σε ενήλικες και παιδιά, κατά τις ίδιες πηγές. Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ εμφανίστηκε σε βίντεο να δείχνει τα πτώματα τριών παιδιών τυλιγμένα σε σάβανα.

