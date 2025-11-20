Γάζα: «Κοιτάξτε μας με έλεος» - Η δραματική έκκληση των Παλαιστινίων υπό τον φόβο του επερχόμενου σκληρού χειμώνα

Αυτή την εβδομάδα, περίπου μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι που ζουν στο αλ-Μαουάσι, μια παράκτια ζώνη στη νότια Γάζα, προετοιμάζονται για έναν ζοφερό χειμώνα.

Για πολλούς κατοίκους στη Λωρίδα της Γάζας θα είναι ο τρίτος χειμώνας που αντιμετωπίζουν μετά τον εκτοπισμό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ - Χαμάς.

Ωστόσο οι κακές καιρικές συνθήκες της περασμένης εβδομάδας αποκάλυψε πως περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι στη Γάζα, παρότι επέζησαν του διετούς πολέμου, εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ανθρωπιστική κρίση.

Το καταφύγιο είναι το πιο πιεστικό ζήτημα, σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Τα περισσότερα σπίτια στη Γάζα έχουν καταστραφεί ή καταστεί μη κατοικήσιμα από τις διαδοχικές ισραηλινές επιθέσεις, ή βρίσκονται ανατολικά της νέας «κίτρινης γραμμής», που χωρίζει το έδαφος σε μια ζώνη υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο και μία υπό ντε φάκτο διοίκηση της Χαμάς.

Δεν υπάρχει μέρος να πάνε οι εκτοπισμένοι. Ύστερα από την καταιγίδα των προηγούμενων ημερών, ξυπόλυτα παιδιά έπαιζαν σε λασπωμένες λακκούβες καθώς οι γυναίκες έφτιαχναν τσάι στη βροχή. Κάποιοι προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο σε κατεστραμμένα κτίρια, ακόμη και σε εκείνα που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν, με τεράστιες τρύπες καλυμμένες με κομμάτια πλαστικού.

Η τροφή αποτελεί τη δεύτερη πιο μεγάλη προτεραιότητα για όσους βρίσκονται στο αλ-Μαουάσι. Το 20-σημείο σχέδιο εκεχειρίας του Ντόναλντ Τραμπ προέβλεπε την αποστολή «πλήρους βοήθειας» στη Γάζα, αλλά παρότι περισσότερη βοήθεια φτάνει στην κατεστραμμένη περιοχή, κάτοικοι και ανθρωπιστικοί αξιωματούχοι λένε ότι οι ποσότητες είναι κατάφωρα ανεπαρκείς.

«Είναι καλύτερα; Ναι, με την έννοια ότι ο κόσμος δεν λιμοκτονεί πια. Είναι αρκετό; Απολύτως όχι. Έχουμε τεράστια αποθέματα σκηνών και μουσαμάδων και δεν μπορούμε να τα περάσουμε μέσα. Πολλά περιμένουν ακόμη να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια που συνεχίζουν να μας βάζουν οι Ισραηλινοί. Θα μπορούσαμε να μοιράζουμε 10.000 σκηνές τη μέρα», ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος μεγάλης διεθνούς ΜΚΟ.

«Μπαίνουμε σε έναν πολύ σκληρό χειμώνα» λένε οι κάτοικοι της Γάζας

Το Ισραήλ δεν έχει επιτρέψει ακόμη τη διέλευση από το συνοριακό σημείο Ράφα με την Αίγυπτο, αν και κάποια μικρότερα περάσματα από το Ισραήλ έχουν ξανανοίξει. Η πλειονότητα των προμηθειών εισέρχεται στη Γάζα μέσω ιδιωτών εμπορικών μεταφορέων ή δωρητών, όπως μεγάλες χώρες του Κόλπου, με αξιωματούχους μεγάλων υπηρεσιών του ΟΗΕ να λένε ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσβάσταχτες και αδιαφανείς γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιβραδύνουν ή σταματούν τις διανομές τους.

Αξιωματούχοι βοήθειας λένε ότι πολλά κρίσιμα είδη, όπως οι πάσσαλοι για τις σκηνές, δεν επιτρέπεται από το Ισραήλ να εισέλθουν στη Γάζα γιατί χαρακτηρίζονται ως δυνητικά κατάλληλα για στρατιωτική χρήση. Τη ίδια ώρα οι τιμές στη Γάζα μεταβάλλονται δραματικά, αλλά όσοι έχουν χρήματα μπορούν να αγοράσουν μια σκηνή στις αγορές για περίπου 800 δολάρια.

Όμως λίγοι στο αλ-Μαουάσι έχουν μετρητά μετά από δύο χρόνια πολέμου και οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι στην περιοχή δεν μπορούν ακόμη να αγοράσουν τρόφιμα, φάρμακα ή σπάνιο υγραέριο για μαγείρεμα. Οι κοινοτικές κουζίνες έχουν εντείνει τη λειτουργία τους, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν την οξεία ανάγκη.

Όλοι στη Γάζα γνωρίζουν ότι η καταιγίδα της περασμένης εβδομάδας ήταν η πρώτη από πολλές και ότι οι θερμοκρασίες θα πέσουν δραματικά τις επόμενες εβδομάδες.

Το πρώτο στάδιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που προέβλεπε μερική αποχώρηση του Ισραήλ και την επιστροφή ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση. Το επόμενο στάδιο, που ενισχύθηκε μετά την έγκριση του σχεδίου Τραμπ από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα, προβλέπει τη δημιουργία μιας επιτροπής Παλαιστινίων τεχνοκρατών που θα διοικεί τη Γάζα υπό την τελική εποπτεία του προέδρου, καθώς και την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης.

Η Naama Arafat, που ζει πλέον στην ακτή του αλ-Μαουάσι, είπε ότι θυμάται μια «όμορφη ζωή» πριν από τον πόλεμο στο «μικρό, απλό, ζεστό» σπίτι της οικογένειάς της ανατολικά της Χαν Γιουνίς.

«Φορούσαμε τα ζεστά μας ρούχα, και στρώματα και κουβέρτες υπήρχαν σε αφθονία. Τώρα δεν μπορούμε ούτε φωτιά να ανάψουμε για να μαγειρέψουμε, λόγω των δυνατών ανέμων και της έλλειψης ξύλων και προμηθειών. Στέλνω ένα μήνυμα στον κόσμο: να μας κοιτάξετε με έλεος και να μας προσφέρετε βοήθεια, γιατί έχουμε μπει σε έναν πολύ σκληρό χειμώνα», εξομολογήθηκε στον Guardian.

Με πληροφορίες από Guardian