Γάζα: Ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν 14 Παλαιστινίους – 10 ακόμη νεκροί κοντά σε σημεία διανομής

Τουλάχιστον 14 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν το Σάββατο από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα, ενώ άλλοι 10 έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστά περιστατικά, την ώρα που προσπαθούσαν να προσεγγίσουν σημεία διανομής τροφίμων, σύμφωνα με υγειονομικές πηγές της περιοχής.

Δύο Αμερικανοί εργαζόμενοι σε αποστολή της Gaza Humanitarian Foundation τραυματίστηκαν το πρωί του Σαββάτου στη νότια Γάζα, κατά τη διάρκεια επίθεσης σε σημείο διανομής τροφίμων. Η οργάνωση, η οποία υποστηρίζεται από το Ισραήλ, απέδωσε την ευθύνη στη Χαμάς.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ εντείνονται οι αμερικανικές προσπάθειες για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου. Η Χαμάς χαρακτήρισε «θετική» την απάντησή της στην τελευταία πρόταση για 60μερη ανακωχή, ωστόσο δήλωσε ότι απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκεται η απαίτηση της Χαμάς για πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο Nasser στη Χαν Γιούνις, οι αεροπορικές επιθέσεις έπληξαν σκηνές στη ζώνη Μαουάσι στα νότια της Γάζας, σκοτώνοντας επτά άτομα, μεταξύ των οποίων ένας Παλαιστίνιος γιατρός και τα τρία παιδιά του. Άλλοι τέσσερις σκοτώθηκαν στην πόλη Μπάνι Σουχάιλα, ενώ τρεις ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε διαφορετικά σημεία στη Χαν Γιούνις. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τα περιστατικά.

Οκτώ Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κοντά σε σημείο διανομής της GHF στη Ράφα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Άλλος ένας σκοτώθηκε κοντά σε δεύτερο σημείο της ίδιας οργάνωσης στην ίδια πόλη. Η GHF αρνείται ότι τα περιστατικά συνέβησαν κοντά στις εγκαταστάσεις της, ενώ στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι οι χώροι της φυλάσσονται από ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας και βρίσκονται εντός περιοχών που ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό.

Ο στρατός δεν έχει σχολιάσει επισήμως, ωστόσο στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι χρησιμοποιεί προειδοποιητικές βολές για την αποτροπή του πλήθους και ότι στοχεύει άμεσα μόνο σε περιπτώσεις απειλής κατά στρατιωτών.

Ένας ακόμη Παλαιστίνιος σκοτώθηκε περιμένοντας για βοήθεια κοντά σε αυτοκινητοπομπή στο ανατολικό τμήμα της Χαν Γιούνις. Δεν έχει ξεκαθαριστεί σε ποιον οργανισμό ανήκαν τα φορτηγά, αλλά το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με την GHF.

Η GHF υποστηρίζει ότι το πρωί του Σαββάτου δύο Αμερικανοί τραυματίστηκαν από ρίψη χειροβομβίδας σε σημείο διανομής στην Χαν Γιούνις. Ανάρτησε φωτογραφία των υπολειμμάτων του εκρηκτικού μηχανισμού και υποστήριξε ότι επρόκειτο για επίθεση της Χαμάς, χωρίς να προσφέρει περαιτέρω αποδείξεις. Οι τραυματισμοί, σύμφωνα με την ίδια, δεν ήταν σοβαροί.

