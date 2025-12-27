ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γιάννης Ραγκούσης και Μαρίνα Κοντοτόλη παντρεύτηκαν

Οι φωτογραφίες από τον γάμο τους

The LiFO team
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Γιάννης Ραγκούσης και Μαρίνα Κοντοτόλη παντρεύτηκαν.

Ο γάμος του πρώην υπουργού Γιάννη Ραγκούση με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μαρίνα Κοντοτόλη, έγινε στον ιερό ναό της Αγίας Σοφίας Ακροπόλεως.

Ο γάμος τελέστηκε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.

Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi

Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν οι φίλοι τους, Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του, Άννα, ενώ το μυστήριο πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi

Ο Γιάννης Ραγκούσης ήταν παντρεμένος με την Κατερίνα Ρούσσου, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά: έναν γιο, τον Νικόλα, και δύο κόρες, την Ειρήνη και τη Βασιλική. Μάλιστα, τον Ιούνιο του 2025, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ πάντρεψε την κόρη του, Ειρήνη, στην Πάρο.

Επίσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη έχει δύο κόρες από τον προηγούμενο γάμο της.

Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi

Γιάννης Ραγκούσης: Ποια είναι η σύζυγός του, Μαρίνα Κοντοτόλη

Η Μαρίνα Κοντοτόλη κατάγεται από τη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας και είναι επιχειρηματίας και επικεφαλής αλυσίδας κομμωτηρίων σε Αθήνα και Τρίκαλα.

Στις τελευταίες εκλογές εξελέγη βουλευτής Τρικάλων με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κατά την προεκλογική περίοδο του καλοκαιριού 2023 ο κ. Ραγκούσης πραγματοποίησε σειρά ταξιδιών στα Τρίκαλα για να στηρίξει τη σύντροφό του στην εκλογική της εκστρατεία.

 
 
 
