«Γάζα, η γη της απόγνωσης»: Σφοδρά πλήγματα από το Ισραήλ – Καταρρέει το σύστημα υγείας, κίνδυνος για τα παιδιά

Μία από τις εντονότερες επιθέσεις των τελευταίων εβδομάδων εξαπέλυσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας, με συνεχείς βομβαρδισμούς από ξηρά, αέρα και θάλασσα.

Την ίδια ώρα, οι υγειονομικές αρχές στη Γάζα εκπέμπουν σήμα κινδύνου, προειδοποιώντας για πλήρη κατάρρευση του συστήματος υγείας εξαιτίας του συνεχιζόμενου αποκλεισμού.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε την αναστολή της εκστρατείας εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας, που στόχευε στην ανοσοποίηση περισσότερων από 600.000 παιδιών με τη στήριξη του ΟΗΕ. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Χαλίλ Ντεγκράν, κατήγγειλε την απαγόρευση εισόδου εμβολίων και ιατρικού εξοπλισμού, τονίζοντας ότι «τα παιδιά και οι ασθενείς δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πιόνια πολιτικού εκβιασμού». Σύμφωνα με τον ίδιο, 60.000 παιδιά παρουσιάζουν ήδη σημάδια σοβαρού υποσιτισμού.

Παράλληλα, μια αντιπροσωπεία της Χαμάς βρίσκεται καθ’ οδόν προς το Κάιρο, προκειμένου να συζητήσει νέες προτάσεις με Αιγύπτιους διαμεσολαβητές. Σύμφωνα με πηγές της παλαιστινιακής οργάνωσης, επί τάπητος βρίσκεται σχέδιο για πολυετή εκεχειρία (5-7 έτη), απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατουμένους, αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα και επίσημος τερματισμός του πολέμου. Το Ισραήλ, ωστόσο, δεν έχει απαντήσει επίσημα, εμμένοντας στην απαίτηση για πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς – όρο που η τελευταία απορρίπτει.

Στο πεδίο, τουλάχιστον 25 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τις σημερινές επιδρομές, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Γάζας. Οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν κατοικημένες περιοχές, πρόχειρους καταυλισμούς και οδικές αρτηρίες, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές, ακόμη και σε εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν για την απομάκρυνση ερειπίων και την ανεύρεση σορών.

Η κατάσταση στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, είναι δραματική: από την επανέναρξη των βομβαρδισμών στις 18 Μαρτίου –μετά από εκεχειρία σχεδόν δύο μηνών– περισσότεροι από 1.860 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Συνολικά, οι νεκροί από τον πόλεμο που ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2023 φτάνουν πλέον τους 51.240.

Η εκτεταμένη καταστροφή έχει μετατρέψει σχεδόν όλα τα κτίρια της Γάζας σε ερείπια, με την πλειονότητα των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων να ζει σε σκηνές. Από την έναρξη του πλήρους αποκλεισμού, έχουν κλείσει και τα 25 αρτοποιεία που τροφοδοτούνταν μέσω του ΟΗΕ.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι κατά την προηγούμενη εκεχειρία εισήχθησαν επαρκείς ποσότητες ανθρωπιστικής βοήθειας και ότι η χρήση της βοήθειας πρέπει να διασφαλίζεται ώστε να μην καταλήγει στα χέρια της Χαμάς. «Η Γάζα παρακολουθείται στενά και η βοήθεια θα συνεχίσει να φτάνει με όρους που δεν θα ενισχύουν την τρομοκρατία», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, υπερασπιζόμενος τις ισραηλινές ενέργειες ως συμβατές με το διεθνές δίκαιο.

Αντίθετα, ο επικεφαλής της UNRWA, Φιλίπ Λαζαρινί, σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), περιέγραψε τη Γάζα ως «γη της απόγνωσης», καταγγέλλοντας τη χρήση της ανθρωπιστικής βοήθειας ως διαπραγματευτικού εργαλείου. «Η πείνα εξαπλώνεται σκόπιμα. Ο αποκλεισμός πρέπει να αρθεί, οι προμήθειες να εισέλθουν και οι όμηροι να απελευθερωθούν», ανέφερε.

How much longer until hollow words of condemnation will translate into action to lift the siege, resume a ceasefire & save whatever is left of humanity?



It’s been 5️⃣0️⃣ days of siege on #Gaza imposed by the Israeli authorities.



Hunger is spreading & deepening, deliberate &…