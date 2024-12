Κρίση στη Γαλλία: Υπέβαλε την παραίτησή του ο Μισέλ Μπαρνιέ

Στο Μέγαρο Ελιζέ κατευθύνθηκε το πρωί της Πέμπτης ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Μισέλ Μπαρνιέ όπου υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επέστρεψε άρον άρον γι' αυτό τον λόγο από ένα τριήμερο ταξίδι του στη Σαουδική Αραβία.

Υποβάλλοντας την παραίτησή του ο Μπαρνιέ έγινε ο πρωθυπουργός με τη συντομότερη θητεία στην ιστορία της σύγχρονης γαλλικής δημοκρατίας και ο πρώτος που εκδιώκεται από το κοινοβούλιο από το 1962.

Ο Μπαρνιέ κάθισε στο προεδρικό Μέγαρο για κάτι παραπάνω από μια ώρα, συζήτησε με τον Μακρόν και αποχώρησε λίγο μετά τις 12.

Michel Barnier arrived at the Elysee Palace to submit his resignation and that of his government to Macron after losing a vote of no confidence in parliament yesterday.



It’s unknown whether Macron will ask him to remain as caretaker PM until a replacement can be found or whether… pic.twitter.com/bZKcwRoLPK