Γαλλία: Συμπλοκές μεταξύ αστυνομικών και ακτιβιστών για το κλίμα

Με χρήση δακρυγόνων και σπρέι πιπεριού επιχείρησε η γαλλική αστυνομία να διαλύσει συγκέντρωση ακτιβιστών για το κλίμα έξω από τον χώρο της γενικής συνέλευσης της TotalEnergies.

Οι συμπλοκές ανάμεσα σε αστυνομικούς και ακτιβιστές ξέσπασαν πριν από την έναρξη της γενικής συνέλευσης, όπου οι επενδυτές αναμένεται να ψηφίσουν επί προτάσεων για το κλίμα που κατέθεσαν ακτιβιστές μέτοχοι, κάνοντας έκκληση για πιο γρήγορες περικοπές στον όγκο των ρύπων που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη, από εκπομπές των βιομηχανιών.

Οι μέτοχοι πέρασαν μέσα από τους διαδηλωτές συνοδεία αστυνομικών και χρειάστηκε να αφήσουν τους χαρτοφύλακές τους στην πόρτα και να τοποθετήσουν τα κινητά τηλέφωνά τους σε σφραγισμένους σάκους όση ώρα θα διαρκούσε η γενική συνέλευση.

«Η επιστήμη είναι σαφής όμως η Total την αγνοεί», ανέφερε πανό που κρατούσαν οι διαδηλωτές, ανάμεσα στους οποίους και ακτιβιστές της Greenpeace.

