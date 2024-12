Γαλλία: Οκτώ καταδίκες για τη δολοφονία του καθηγητή Σαμουέλ Πατί

Σε ποινές φυλάκισης από τρία έως 16 χρόνια καταδικάστηκαν από δικαστήριο της Γαλλίας επτά άνδρες και μια γυναίκα για το ρόλο τους σε εκστρατεία μίσους που οδήγησε στη δολοφονία του καθηγητή Σαμουέλ Πατί τον Οκτώβριο του 2020 σε προάστιο του Παρισιού.

Ο Πατί, δολοφονήθηκε έξω από το σχολείο του στις 16 Οκτωβρίου 2020, λίγες ημέρες μετά την προβολή cartoons του Προφήτη Μωάμεθ στην τάξη του, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για την ελευθερία της έκφρασης. Ο δράστης, ένας 18χρονος Ρώσος Τσετσένικης καταγωγής, σκοτώθηκε από την αστυνομία. Όπως αποδείχθηκε, ο Πατί είχε κάνει μάθημα για την ελευθερία του λόγου και πριν δείξει μία από τις αμφιλεγόμενες εικόνες που δημοσίευσε για πρώτη φορά το περιοδικό Charlie Hebdo, συμβούλευσε τους μαθητές να αποστρέψουν το βλέμμα τους αν φοβόντουσαν ότι θα προσβληθούν.

Et maintenant, un ange passe. Un moment de sidération a gagné la salle d'audience, comme groggy par ce verdict. Sur les bancs des proches des accusés, il y a des sanglots, des cris désespérés. #SamuelPaty Le récit de @paulcng 👇 https://t.co/L71IOG13Qr

Οι κατηγορούμενοι, που δικάζονταν για τρομοκρατικές πράξεις σε ειδικό δικαστήριο στο Παρίσι από το τέλος Νοεμβρίου, κατηγορούνται, σε κάποιες περιπτώσεις, για παροχή βοήθειας στον δράστη και, σε άλλες, για οργάνωση εκστρατείας μίσους στο διαδίκτυο πριν από τη δολοφονία.

