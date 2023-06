Γαλλία: Επεισόδια μετά τη δολοφονία 17χρονου από αστυνομικό

Εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν χθες στο Παρίσι μετά τον θάνατο 17χρονου από σφαίρα αστυνομικού επειδή «αρνήθηκε να συμμορφωθεί».

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε χθες και απεικονίζει την δολοφονία του 17χρονου, που πυροδότησε τα επεισόδια, ο αστυνομικός σημαδεύει τον 17χρονο οδηγό με πιστόλι, κατόπιν να τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής όταν εκείνος προσπαθεί να επιταχύνει για να φύγει. Το περιστατικό συνέβη στο προάστιο του Ναντέρ.

Αρχικά, πηγές προσκείμενες στη γαλλική αστυνομία ανέφεραν πως το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 17χρονος έπεσε πάνω σε δυο μοτοσικλετιστές της αστυνομίας ωστόσο σύμφωνα με το βίντεο που πυροδότησε τα επεισόδια αποδεικνύει ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο.

Στο βίντεο ακούγεται η φράση «θα φας σφαίρα στο κεφάλι» αν και δεν είναι ξεκάθαρο ποιος τη λέει. Το όχημα σταματά την πορεία του μερικές δεκάδες μέτρα μακρύτερα, σ’ έναν στύλο. Το θύμα, ο Ναέλ Μ., 17 ετών, υπέκυψε στο τραύμα που υπέστη στον θώρακα.

