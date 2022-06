Φρανκφούρτη: Πυροβολισμοί μέσα σε σούπερ μάρκετ- Δύο νεκροί

Δύο άνθρωποι είναι νεκροί μετά από πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στην πόλη Schwalmstadt-Treysa, κοντά στη Φρανκφούρτη, σύμφωνα με ανάρτηση της αστυνομίας στο Twitter.

Η αστυνομία είπε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει κίνδυνος για το κοινό.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στη 13.00 τοπική ώρα στην Schwalmstadt-Treysa, μια πόλη περίπου 8.500 κατοίκων ενώ ασαφείς παραμένουν οι αιτίες που προκάλεσαν το περιστατικό.

Σύμφωνα ωστόσο με την περιφερειακή εφημερίδα HNA, που επικαλείται αυτόπτη μάρτυρα, ένας άνδρας πυροβόλησε μια γυναίκα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο κατάστημα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Aldi.

Heute Mittag kam es um kurz nach 13 Uhr offenbar zu Schüssen in einem Lebensmittelmarkt in der Wierastraße.



Zwei Personen wurden im Markt leblos aufgefunden. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt.



Wir sind mit zahlreichen Kolleginnen & Kollegen am Einsatzort.