Τζέφρι Έπσταϊν: Νέες φωτογραφίες και βίντεο από το ιδιωτικό νησί του χρηματιστή

Οι φωτογραφίες από το ιδιωτικό νησί του Τζέφρι Έπσταϊν δημοσιεύονται για πρώτη φορά

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: EPA
Νέες, αδημοσίευτες έως σήμερα, φωτογραφίες και βίντεο από το ιδιωτικό νησί του Τζέφρι Έπσταϊν δημοσιοποίησαν οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ρίχνοντας νέο φως στον χώρο όπου ο καταδικασμένος, για σεξουαλικά εγκλήματα, χρηματιστής είχε χτίσει για χρόνια ένα δίκτυο κακοποίησης ανήλικων κοριτσιών και νεαρών γυναικών.

Το υλικό προέρχεται από το Little St. James στις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ και παρουσιάζει υπνοδωμάτια, χώρους υγιεινής, αλλά και ένα δωμάτιο με καρέκλα που θυμίζει οδοντιατρικό εξοπλισμό, διακοσμημένο με μάσκες στους τοίχους. Σε άλλη εικόνα, σε τηλέφωνο ταχείας κλήσης φαίνονται μόνο ανδρικά μικρά ονόματα, τα γυναικεία έχουν σβηστεί «για λόγους προφύλαξης», όπως τόνισαν οι Δημοκρατικοί.

Βίντεο καταγράφουν τους εξωτερικούς χώρους της έπαυλης, με πισίνα, φοίνικες και μονοπάτια με θέα τον ωκεανό, εικόνες που θυμίζουν πολυτελές θέρετρο. Σε μία φωτογραφία εμφανίζεται ένας πίνακας με λέξεις όπως «δύναμη», «deception», «plots», «political».

Τζέφρι Έπσταϊν: Τι δηλώνουν Γερουσιαστές για τις νέες αποκαλύψεις

Η δημοσιοποίηση γίνεται λίγα 24ώρα μετά την υπογραφή από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του νόμου που υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να αποδεσμεύσει όλα τα έγγραφα που διαθέτει για την υπόθεση Έπσταϊν. Η δημόσια αναμονή για την έκδοση των συγκεκριμένων αρχείων είναι ιδιαίτερα υψηλή στις ΗΠΑ.

«Οι νέες εικόνες προσφέρουν μια ανησυχητική ματιά στον κόσμο του Έπσταϊν και στο νησί όπου δρούσε. Θέλουμε πλήρη διαφάνεια για να αποκατασταθεί η συνολική εικόνα των εγκλημάτων του», σημείωσε ο Ρεπουμπλικάνος Ρόμπερτ Γκαρσία, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην επιτροπή.

Το σύμπλεγμα των δύο νησιών του Έπσταϊν, Little St. James και Great St. James, υπήρξε επίκεντρο των ερευνών επί σειρά ετών. Ο χρηματιστής προσκαλούσε εκεί ισχυρούς και εύπορους γνωστούς του, αξιοποιώντας την απομόνωση για να λειτουργεί το κύκλωμα τράφικινγκ μακριά από δημόσια θέα.

Τζέφρι Έπσταϊν: Τι εξετάζει η Βουλή των Αντιπροσώπων

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, από τα πιο γνωστά θύματα του Έπσταϊν, περιγράφει στα απομνημονεύματά της ότι όταν ήταν 18 ετών μεταφέρθηκε σε ένα από τα νησιά, όπου «με διακίνησε σε έναν άνδρα που με βίασε σαδιστικά». Στο κείμενό της κατονομάζει τον δράστη ως «πρωθυπουργό χώρας», χωρίς να διευκρινίζει ταυτότητα.

Τα δύο νησιά αγοράστηκαν το 2023 από τον δισεκατομμυριούχο Στίβεν Ντέκοφ, ο οποίος δεν σχολίασε τη δημοσιοποίηση.

Η Επιτροπή Εποπτείας έχει ήδη ζητήσει νέα σειρά εγγράφων από τον γενικό εισαγγελέα των Παρθένων Νήσων, καθώς ερευνά ενδεχόμενες συμφωνίες που είχε συνάψει ο Έπσταϊν με τοπικές αρχές, αλλά και τις οικονομικές διαδρομές που σχετίζονται με τα προνόμια και τις φοροαπαλλαγές που φέρεται να εξασφάλιζε.

Παράλληλα, έχει εκδώσει κλήσεις προς τις JPMorgan Chase και Deutsche Bank για πλήρη πρόσβαση στους οικονομικούς λογαριασμούς του Έπσταϊν, θεωρώντας ότι αυτά τα στοιχεία ίσως αποκαλύψουν νέα δεδομένα για το κύκλωμα.

Η επιτροπή επιδιώκει επίσης να εξετάσει την Γκιλέιν Μάξγουελ, η οποία όμως – σύμφωνα με τον δικηγόρο της – σκοπεύει να επικαλεστεί την Πέμπτη Τροπολογία και να μη δώσει απαντήσεις.

Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν απειλήσει ακόμη και με διαδικασία περιφρόνησης του Κογκρέσου, εάν ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον δεν συμμορφωθούν με τις κλήσεις για κατάθεση.

Με πληροφορίες από CNN

