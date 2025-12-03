ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ: Η στιγμή της ριψοκίνδυνης διάσωσης οδηγού νταλίκας που κρεμόταν από γέφυρα για 5 ώρες

Η νταλίκα βρέθηκε να κρέμεται από γέφυρα ύψους σχεδόν 30 μέτρων

Οδηγός νταλίκας σώθηκε από βέβαιο θάνατο, αφού το όχημά του εξετράπη της πορείας του ενώ κινούνταν επάνω σε χιονισμένο αυτοκινητόδρομο στη Δυτική Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Το αποτέλεσμα ήταν η καμπίνα της νταλίκας να κρεμαστεί από μια γέφυρα ύψους σχεδόν 30 μέτρων. Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (2/12).

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και άλλων τοπικών υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης.

 Σύμφωνα με τους πρώτους ανταποκριτές, τεχνικοί από διάφορες υπηρεσίες που έφτασαν στο σημείο έθεσαν σε λειτουργία τρία συστήματα σχοινιών, χρησιμοποιώντας δύο βαριά ρυμουλκά: το ένα ως «άγκυρα» και το άλλο για να ασφαλίσουν το κρεμασμένο φορτηγό και να αποτρέψουν την πτώση του στο έδαφος.

Οι διασώστες τοποθέτησαν στρατηγικά τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, ώστε να καταστεί δυνατή η πολύπλοκη διάσωση, και κατέβασαν έναν διασώστη στην καμπίνα της νταλίκας, προκειμένου να φτάσει στον οδηγό, ο οποίος βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο.

Ύστερα από περίπου πέντε ώρες να κρέμεται από τη γέφυρα του αυτοκινητοδρόμου, ο οδηγός ανυψώθηκε ξανά με ασφάλεια και χωρίς να έχει τραυματιστεί.

