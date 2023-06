Έκρηξη στο ουκρανικό φράγμα: Ίσως η μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή από την εποχή του Τσερνόμπιλ

Η ανατίναξη του ουκρανικού φράγματος εν μέσω των συγκρούσεων στην ανατολική Ουκρανία έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες εκτός των άλλων και για το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Το χτύπημα στο υδροηλεκτρικό φράγμα της Νόβα Καχόβκα στη νοτιοανατολική Ουκρανία έγινε νωρίς το πρωί της Τρίτης με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη ροή του ποταμού Δνείπερου. Χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή εκκενώνουν τις περιοχές που επηρεάζονται ή αναμένεται να επηρεαστούν.

Οι Ουκρανοί επιστήμονες περιμένουν να υποχωρήσει το νερό πριν αξιολογήσουν πλήρως τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά ένας πρώην υπουργός προειδοποίησε ότι η έκρηξη στο φράγμα θα μπορούσε να αποδειχθεί η χειρότερη οικολογική καταστροφή της χώρας μετά το πυρηνικό δυστύχημα του Τσερνόμπιλ.

Σύμφωνα με αναλυτές, η κλίμακα της ζημίας θα εξαρτηθεί από την ποσότητα του νερού που θα απελευθερωθεί, πράγμα ακόμη άγνωστο.

Το νερό έχει ήδη πλημμυρίσει εθνικά πάρκα ενώ έχει τεθεί σε σοβαρό κίνδυνο η παροχή καθαρού νερού για εκατομμύρια ανθρώπους. Στην προκειμένη περίπτωση, σοβαρά επηρεάζεται και η παροχή νερού στην προσαρτημένη από τους Ρώσους Κριμαία. Ενδεικτικό είναι ότι μια από τις πρώτες ενέργειες των ρωσικών στρατευμάτων πέρυσι ήταν να ανοίξουν ξανά ένα κανάλι νερού που συνδέεται με τον Δνείπερο και είχε κλείσει η Ουκρανία μετά την προσάρτηση του 2014.

Στο μεταξύ, σε ένα κακό σενάριο, θα μπορούσε να προκληθεί πρόβλημα ακόμα και στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια λόγω της ανόδου της στάθμης του νερού. και έχει θέσει σε κίνδυνο την παροχή νερού σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έγραψε στο Twitter ότι οι εμπειρογνώμονες του στη Ζαπορίζια, η οποία βρίσκεται 160 χιλιόμετρα από το φράγμα, παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Με βάση την τελευταία ενημέρωση «δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος πυρηνικής ασφάλειας στο εργοστάσιο, επειδή οι πισίνες ψύξης είναι ήδη γεμάτες».

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην Ουκρανός υπουργός Οικολογίας, Όσταπ Σεμέρακ τόνισε ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να εστιάσουμε αλλού όσον αφορά το αποτύπωμα της καταστροφής. Τα νερά έχουν αρχίσει να κατακλύζουν πόλεις, πρατήρια καυσίμων και αγροκτήματα, πράγμα που σημαίνει ότι μολύνονται από αγροχημικά και πετρελαιοειδή. Όλα αυτά θα καταλήξουν στη Μαύρη Θάλασσα.

