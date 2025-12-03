Κολομβία: Νεκρή η 25χρονη influencer «Bikergirl» σε πτώση με μηχανή

Η influencer Κάρεν Σοφία Κιρόζ Ραμίρεζ, 25 ετών και ιδιαίτερα γνωστή στους κύκλους των μοτοσικλετιστών στην Κολομβία με το ψευδώνυμο «Bikergirl», έχασε τη ζωή της σε δυστύχημα στον οδικό άξονα Γκιρόν–Φλοριδαμπλάνκα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η νεαρή influencer παρασύρθηκε από φορτηγό μετά την πτώση της από τη μηχανή, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε νέο γύρο συζήτησης για την οδήγηση υψηλού ρίσκου και τον ρόλο των social media.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της 26ης Νοεμβρίου κοντά σε πρατήριο καυσίμων του περιφερειακού δρόμου που συνδέει τις δύο πόλεις στο διαμέρισμα Σανταντέρ. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η Κιρόζ οδηγούσε μια Suzuki Gixxer και επιχείρησε να περάσει ανάμεσα σε δύο οχήματα. Έχασε τον έλεγχο, έπεσε στο οδόστρωμα και χτυπήθηκε από τους πίσω τροχούς διερχόμενου φορτηγού.

Διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό της, όπως μετέδωσε η εφημερίδα El Tiempo. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ζητήσει υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνέβαλαν οι χειρισμοί των οδηγών, οι συνθήκες του δρόμου ή η ορατότητα.

Οι τοπικές αρχές σε Φλοριδαμπλάνκα και οι εισαγγελικές αρχές της περιοχής ξεκίνησαν έρευνα για να αποσαφηνίσουν την αλληλουχία των γεγονότων και τυχόν ευθύνες. Όπως αναφέρουν αρκετά κολομβιανά μέσα, προτεραιότητα αποτελεί η ακριβής αναπαράσταση του περιστατικού και όχι η απόδοση ποινικών κατηγοριών σε αυτό το στάδιο.

Το δυστύχημα προκάλεσε έντονη δημοσιότητα, καθώς λίγες ώρες πριν η Κιρόζ είχε αναρτήσει βίντεο με τη μοτοσικλέτα της, καθαρίζοντάς την και παρουσιάζοντάς την στους ακόλουθους.

Φίλοι, μοτοσικλετιστές και θαυμαστές της εξέφρασαν συλλυπητήρια στα κοινωνικά δίκτυα, περιγράφοντάς την ως παθιασμένη αναβάτρια που συνδύαζε πλάνα από διαδρομές, κόλπα και lifestyle περιεχόμενο. Μέσα ενημέρωσης στη Λατινική Αμερική σημειώνουν ότι η διαδικτυακή της περσόνα, η οποία περιλάμβανε τολμηρές εμφανίσεις και εντυπωσιακές λήψεις, είχε συμβάλει στη δημοτικότητά της αλλά παράλληλα είχε προκαλέσει κατά καιρούς συζητήσεις για το κατά πόσο τέτοιο περιεχόμενο ενθαρρύνει επικίνδυνη οδήγηση.

