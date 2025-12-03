ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κολομβία: Νεκρή η 25χρονη influencer «Bikergirl» σε πτώση με μηχανή

Η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα γνωστή στους κύκλους των μοτοσικλετιστών στην Κολομβία με το ψευδώνυμο «Bikergirl»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Influencer Κολομβία Facebook Twitter
Φωτ: Instagram
0

Η influencer Κάρεν Σοφία Κιρόζ Ραμίρεζ, 25 ετών και ιδιαίτερα γνωστή στους κύκλους των μοτοσικλετιστών στην Κολομβία με το ψευδώνυμο «Bikergirl», έχασε τη ζωή της σε δυστύχημα στον οδικό άξονα Γκιρόν–Φλοριδαμπλάνκα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η νεαρή influencer παρασύρθηκε από φορτηγό μετά την πτώση της από τη μηχανή, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε νέο γύρο συζήτησης για την οδήγηση υψηλού ρίσκου και τον ρόλο των social media.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της 26ης Νοεμβρίου κοντά σε πρατήριο καυσίμων του περιφερειακού δρόμου που συνδέει τις δύο πόλεις στο διαμέρισμα Σανταντέρ. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η Κιρόζ οδηγούσε μια Suzuki Gixxer και επιχείρησε να περάσει ανάμεσα σε δύο οχήματα. Έχασε τον έλεγχο, έπεσε στο οδόστρωμα και χτυπήθηκε από τους πίσω τροχούς διερχόμενου φορτηγού.

Διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό της, όπως μετέδωσε η εφημερίδα El Tiempo. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ζητήσει υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνέβαλαν οι χειρισμοί των οδηγών, οι συνθήκες του δρόμου ή η ορατότητα.

Οι τοπικές αρχές σε Φλοριδαμπλάνκα και οι εισαγγελικές αρχές της περιοχής ξεκίνησαν έρευνα για να αποσαφηνίσουν την αλληλουχία των γεγονότων και τυχόν ευθύνες. Όπως αναφέρουν αρκετά κολομβιανά μέσα, προτεραιότητα αποτελεί η ακριβής αναπαράσταση του περιστατικού και όχι η απόδοση ποινικών κατηγοριών σε αυτό το στάδιο.

Το δυστύχημα προκάλεσε έντονη δημοσιότητα, καθώς λίγες ώρες πριν η Κιρόζ είχε αναρτήσει βίντεο με τη μοτοσικλέτα της, καθαρίζοντάς την και παρουσιάζοντάς την στους ακόλουθους. 

Φίλοι, μοτοσικλετιστές και θαυμαστές της εξέφρασαν συλλυπητήρια στα κοινωνικά δίκτυα, περιγράφοντάς την ως παθιασμένη αναβάτρια που συνδύαζε πλάνα από διαδρομές, κόλπα και lifestyle περιεχόμενο. Μέσα ενημέρωσης στη Λατινική Αμερική σημειώνουν ότι η διαδικτυακή της περσόνα, η οποία περιλάμβανε τολμηρές εμφανίσεις και εντυπωσιακές λήψεις, είχε συμβάλει στη δημοτικότητά της αλλά παράλληλα είχε προκαλέσει κατά καιρούς συζητήσεις για το κατά πόσο τέτοιο περιεχόμενο ενθαρρύνει επικίνδυνη οδήγηση.

Με πληροφορίες από People

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο «influencer του Θεού» γίνεται ο πρώτος άγιος της γενιάς των millennials

Διεθνή / Ο «influencer του Θεού» γίνεται ο πρώτος άγιος της γενιάς των millennials

Ο Ακούτις, που πέθανε από λευχαιμία σε ηλικία μόλις 15 ετών, είχε γίνει γνωστός για την αγάπη του στην τεχνολογία και ιδιαίτερα για τη δημιουργία ιστοσελίδων που κατέγραφαν «θαύματα» με σκοπό τη διάδοση της καθολικής διδασκαλία
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Συγκινούν οι γονείς του Μάθιου Πέρι σε επιστολή προς τον γιατρό του: «Γιατί το έκανες; Για μερικές χιλιάδες δολάρια;»

Διεθνή / Συγκινούν οι γονείς του Μάθιου Πέρι σε επιστολή προς τον Δρ. Πλασένσια: «Γιατί το έκανες; Για μερικές χιλιάδες δολάρια;»

Ο Δρ. Πλασένσια είναι από τους βασικούς κατηγορούμενους στην υπόθεση θανάτου του Πέρι - Οι επιστολές του πατέρα, της μητέρας, του πατριού και της μητριάς του
LIFO NEWSROOM
Αγία Σοφία:

Διεθνή / Αγία Σοφία: Οι επικεφαλής των έργων αποκατάστασης απαντούν για τα φορτηγά μέσα στο μνημείο

Η σκληρή κριτική οφείλεται στην πολιτική πόλωση, ενώ η πολυπλοκότητα των εργασιών καθιστά δύσκολη την πλήρη κατανόησή τους από το ευρύ κοινό, εξηγεί μέλος του επιστημονικού συμβουλίου
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Πόσο διαρκεί η ενοικίαση του «παντοτινού» τους σπιτιού στο Forest Lodge

Διεθνή / Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Πόσο διαρκεί η ενοικίαση του «παντοτινού» τους σπιτιού στο Forest Lodge

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν ήδη εγκατασταθεί στο νέο τους σπίτι, στο οποίο σκοπεύουν να μείνουν ακόμη και όταν ο Ουίλιαμ γίνει βασιλιάς
LIFO NEWSROOM
Instagram: Ο CEO βάζει τέλος στην τηλεργασία για λόγους δημιουργικότητας και συνεργασίας

Διεθνή / Instagram: Ο CEO Άνταμ Μοσέρι βάζει τέλος στην τηλεργασία των υπαλλήλων

Ο Μοσέρι υποστήριξε ότι η επιστροφή στο γραφείο και οι αλλαγές στον τρόπο εργασίας θα βοηθήσουν την εταιρεία να γίνει πιο ευέλικτη και αποτελεσματική, ενόψει αυτού που χαρακτήρισε ως δύσκολη χρονιά
LIFO NEWSROOM
 
 