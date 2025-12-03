ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Το Βέλγιο δεν είναι ασφαλές για πολιτικούς»: Η Καϊλή συνδέει την υπόθεση Μογκερίνι με το Qatargate

Η Εύα Καϊλή σχολίασε την έρευνα για ενδεχόμενη απάτη στην οποία εμπλέκεται η πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Φεντερίκα Μογκερίνι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Εύα Καϊλή Βέλγιο Μογκερίνι Facebook Twitter
Φωτ: Eurokinissi, αρχείου
0

Η Εύα Καϊλή, πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει βρεθεί στο επίκεντρο του σκανδάλου Qatargate, σχολίασε την έρευνα για ενδεχόμενη απάτη στην οποία εμπλέκεται η πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Φεντερίκα Μογκερίνι.

Η Καϊλή υποστήριξε ότι το Βέλγιο «δεν αποτελεί ασφαλές μέρος» για πολιτικά πρόσωπα, ιδίως για Ιταλούς. Μιλώντας από το Άμπου Ντάμπι στην εφημερίδα La Stampa, ανέφερε ότι την εξέπληξε η έρευνα, χωρίς όμως να της φανεί απρόσμενη.

Η υπόθεση αφορά δημόσιο διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για τη φιλοξενία της Διπλωματικής Ακαδημίας της ΕΕ, ο οποίος εξετάζεται αν «στήθηκε» υπέρ του Κολλεγίου της Ευρώπης. Η Μογκερίνι, σήμερα πρύτανης του ιδρύματος, και ο πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης Στέφανο Σανίνο κρατήθηκαν προσωρινά για κατάθεση και αφέθηκαν ελεύθεροι το πρωί της Τετάρτης.

Η Ελληνίδα πρώην ευρωβουλευτής χαρακτήρισε την έρευνα «κομμάτι μιας επιχείρησης που στοχοποιεί την Ιταλία», υποστηρίζοντας ότι τέτοιες υποθέσεις καταστρέφουν πολιτικές σταδιοδρομίες πριν ακόμη διαπιστωθούν τα γεγονότα και απειλούν το κράτος δικαίου.

Παρουσίασε επίσης τη νέα έρευνα ως συνέχεια του Qatargate, κάνοντας ευθείες συγκρίσεις ανάμεσα στη δική της εμπειρία και τη σύντομη κράτηση της Μογκερίνι. Επιμένει ότι το Qatargate παρερμηνεύτηκε από την αρχή και ότι αυτό που οι εισαγγελείς περιέγραψαν ως παράνομη ξένη επιρροή δεν ήταν παρά συνήθης κοινοβουλευτική διπλωματία, χρηματοδοτούμενη από ΜΚΟ. Σχεδόν τρία χρόνια μετά, σημείωσε, δεν της έχουν ασκηθεί επίσημες κατηγορίες, ενώ μεγάλο μέρος των στοιχείων παραμένει «σε μεγάλο βαθμό περιστασιακό».

Η Καϊλή ήταν ευρωβουλευτής από το 2014 και διετέλεσε αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2022, οπότε και συνελήφθη με κατηγορίες για διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate και τις προσπάθειες επιρροής ξένων κυβερνήσεων στις Βρυξέλλες.

Με πληροφορίες από Politico

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αγία Σοφία:

Διεθνή / Αγία Σοφία: Οι επικεφαλής των έργων αποκατάστασης απαντούν για τα φορτηγά μέσα στο μνημείο

Η σκληρή κριτική οφείλεται στην πολιτική πόλωση, ενώ η πολυπλοκότητα των εργασιών καθιστά δύσκολη την πλήρη κατανόησή τους από το ευρύ κοινό, εξηγεί μέλος του επιστημονικού συμβουλίου
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Πόσο διαρκεί η ενοικίαση του «παντοτινού» τους σπιτιού στο Forest Lodge

Διεθνή / Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Πόσο διαρκεί η ενοικίαση του «παντοτινού» τους σπιτιού στο Forest Lodge

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν ήδη εγκατασταθεί στο νέο τους σπίτι, στο οποίο σκοπεύουν να μείνουν ακόμη και όταν ο Ουίλιαμ γίνει βασιλιάς
LIFO NEWSROOM
Instagram: Ο CEO βάζει τέλος στην τηλεργασία για λόγους δημιουργικότητας και συνεργασίας

Διεθνή / Instagram: Ο CEO Άνταμ Μοσέρι βάζει τέλος στην τηλεργασία των υπαλλήλων

Ο Μοσέρι υποστήριξε ότι η επιστροφή στο γραφείο και οι αλλαγές στον τρόπο εργασίας θα βοηθήσουν την εταιρεία να γίνει πιο ευέλικτη και αποτελεσματική, ενόψει αυτού που χαρακτήρισε ως δύσκολη χρονιά
LIFO NEWSROOM
«Καμιά λύση» για τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη μετά τις συνομιλίες Πούτιν και Γουίτκοφ

Διεθνή / «Καμία λύση» για τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη μετά τις συνομιλίες Πούτιν και Γουίτκοφ

Ο Στιβ Γουίτκοφ, συνοδευόμενος από τον Τζάρεντ Κούσνερ, συζητούσε επί σχεδόν πέντε ώρες στο Κρεμλίνο με τον ρώσο ηγέτη σχετικά με το σχέδιο της Ουάσιγκτον που σκοπός του ειναι να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία
LIFO NEWSROOM
Ο Πούτιν συναντά Γουίτκοφ και Κούσνερ μετά τις δηλώσεις ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για ενδεχόμενο πόλεμο με την Ευρώπη

Διεθνή / Ο Πούτιν συναντά Γουίτκοφ και Κούσνερ μετά τις δηλώσεις για το ενδεχόμενο πολέμου με την Ευρώπη

Της συνάντησης, προηγήθηκαν οι δηλώσεις Πούτιν ότι: «Δεν πρόκειται να πολεμήσουμε με την Ευρώπη, αλλά αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει μαζί μας, είμαστε έτοιμοι τώρα»
LIFO NEWSROOM
 
 