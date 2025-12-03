«Το Βέλγιο δεν είναι ασφαλές για πολιτικούς»: Η Καϊλή συνδέει την υπόθεση Μογκερίνι με το Qatargate

Η Εύα Καϊλή, πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει βρεθεί στο επίκεντρο του σκανδάλου Qatargate, σχολίασε την έρευνα για ενδεχόμενη απάτη στην οποία εμπλέκεται η πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Φεντερίκα Μογκερίνι.

Η Καϊλή υποστήριξε ότι το Βέλγιο «δεν αποτελεί ασφαλές μέρος» για πολιτικά πρόσωπα, ιδίως για Ιταλούς. Μιλώντας από το Άμπου Ντάμπι στην εφημερίδα La Stampa, ανέφερε ότι την εξέπληξε η έρευνα, χωρίς όμως να της φανεί απρόσμενη.

Η υπόθεση αφορά δημόσιο διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για τη φιλοξενία της Διπλωματικής Ακαδημίας της ΕΕ, ο οποίος εξετάζεται αν «στήθηκε» υπέρ του Κολλεγίου της Ευρώπης. Η Μογκερίνι, σήμερα πρύτανης του ιδρύματος, και ο πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης Στέφανο Σανίνο κρατήθηκαν προσωρινά για κατάθεση και αφέθηκαν ελεύθεροι το πρωί της Τετάρτης.

Η Ελληνίδα πρώην ευρωβουλευτής χαρακτήρισε την έρευνα «κομμάτι μιας επιχείρησης που στοχοποιεί την Ιταλία», υποστηρίζοντας ότι τέτοιες υποθέσεις καταστρέφουν πολιτικές σταδιοδρομίες πριν ακόμη διαπιστωθούν τα γεγονότα και απειλούν το κράτος δικαίου.

Παρουσίασε επίσης τη νέα έρευνα ως συνέχεια του Qatargate, κάνοντας ευθείες συγκρίσεις ανάμεσα στη δική της εμπειρία και τη σύντομη κράτηση της Μογκερίνι. Επιμένει ότι το Qatargate παρερμηνεύτηκε από την αρχή και ότι αυτό που οι εισαγγελείς περιέγραψαν ως παράνομη ξένη επιρροή δεν ήταν παρά συνήθης κοινοβουλευτική διπλωματία, χρηματοδοτούμενη από ΜΚΟ. Σχεδόν τρία χρόνια μετά, σημείωσε, δεν της έχουν ασκηθεί επίσημες κατηγορίες, ενώ μεγάλο μέρος των στοιχείων παραμένει «σε μεγάλο βαθμό περιστασιακό».

Η Καϊλή ήταν ευρωβουλευτής από το 2014 και διετέλεσε αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2022, οπότε και συνελήφθη με κατηγορίες για διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate και τις προσπάθειες επιρροής ξένων κυβερνήσεων στις Βρυξέλλες.

Με πληροφορίες από Politico