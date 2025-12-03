ΔΙΕΘΝΗ
Πτήση MH370: Στις 30 Δεκεμβρίου αρχίζουν ξανά οι έρευνες για το αεροσκάφος που αγνοείται από το 2014

Το Boeing 777 της Malaysia Airlines με 239 επιβαίνοντες εξαφανίστηκε από τα ραντάρ το 2014 και έκτοτε παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αεροπορίας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πτήση MH370: Στις 30 Δεκεμβρίου αρχίζουν ξανά οι έρευνες για το αεροσκάφος που αγνοείται από το 2014
Φωτ. EPA
Οι Αρχές της Μαλαισίας ανακοίνωσαν ότι η αναζήτηση των συντριμμιών της πτήσης MH370 της Malaysia Airlines αρχίζει ξανά στις 30 Δεκεμβρίου.

Ήταν 8 Μαρτίου του 2014, όταν το η πτήση MH370 της Malaysia Airlines με 239 επιβαίνοντες, εξαφανίστηκε από τα ραντάρ. Έκτοτε, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αεροπορίας.

Η νέα αυτή αναζήτηση για τυχόν συντρίμμια του αεροσκάφους θα διαρκέσει 55 ημέρες και κανονικά είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε σύντομα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

«Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση της χώρας να προσφέρει ένα τέλος στις οικογένειες που επηρεάστηκαν από αυτή την τραγωδία», δήλωσε την Τετάρτη το υπουργείο Μεταφορών, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η εταιρεία εξερεύνησης Ocean Infinity ηγείται της τρέχουσας αναζήτησης και θα λάβει 70 εκατομμύρια δολάρια (56 εκατ. λίρες) εάν βρεθούν τα συντρίμμια, δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Μεταφορών Loke Siew Fook.

Προηγούμενες προσπάθειες περιλάμβαναν μια πολυεθνική αναζήτηση με 60 πλοία και 50 αεροσκάφη από 26 χώρες, που ολοκληρώθηκε το 2017, ενώ μια προσπάθεια της Ocean Infinity το 2018 έληξε μετά από τρεις μήνες.

Η πτήση MH370 έχασε επαφή με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας λιγότερο από μία ώρα μετά την απογείωση στις 8 Μαρτίου 2014, και τα ραντάρ έδειξαν ότι είχε αποκλίνει από την αρχική της πορεία.

Παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αεροπορίας, που συνεχίζει να στοιχειώνει τις οικογένειες των επιβατών. Με τα χρόνια, πολλοί είχαν ζητήσει μια νέα αναζήτηση, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία τους να βρουν ένα αίσιο τέλος.

Η υπόθεση έχει επίσης γεννήσει πολλές θεωρίες συνωμοσίας, μεταξύ των οποίων ότι ο πιλότος έριξε το αεροπλάνο.

Μια έρευνα το 2018, διαπίστωσε ότι οι χειρισμοί του αεροσκάφους πιθανότατα είχαν γίνει σκόπιμα για να εκτραπεί από την πορεία του, αλλά δεν κατέληξε σε συμπέρασμα για τα αίτια.

Οι ερευνητές είχαν δηλώσει τότε ότι «η απάντηση θα είναι οριστική μόνο εάν βρεθούν τα συντρίμμια».

Με πληροφορίες από BBC

