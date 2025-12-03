Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Πόσο διαρκεί η ενοικίαση του «παντοτινού» τους σπιτιού στο Forest Lodge

Νέες λεπτομέρειες για τη μίσθωση του Forest Lodge, του σπιτιού στο οποίο μετακόμισαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, ήρθαν στη δημοσιότητα.

Στις 2 Δεκεμβρίου, η επιτροπή δημοσίων λογαριασμών της Βουλής των Κοινοτήτων δημοσίευσε νέες λεπτομέρειες σχετικά με το μίσθωμα του πρίγκιπα Άντριου στο Royal Lodge, το οποίο υπήρξε η μακροχρόνια κατοικία του και το οποίο συμφώνησε να εγκαταλείψει, μετά την αφαίρεση των τίτλων του.

Στα έγγραφα ωστόσο περιλαμβανόταν ένα ενημερωτικό σημείωμα προς τη Βουλή των Κοινοτήτων, σχετικά με τη διαχείριση των μισθώσεων των κατοικιών που χρησιμοποιούνται από μέλη της βασιλικής οικογένεια. Μεταξύ άλλων, περιέχονταν νέες πληροφορίες για τη μίσθωση του Forest Lodge από τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια σκοπεύει να συνεχίσει να ζει εκεί ακόμα και όταν ο Ουίλιαμ γίνει βασιλιάς. Το σημείωμα αποκάλυψε ότι η μίσθωση του Forest Lodge έχει διάρκεια 20 ετών. «Διαθέτουν 20ετή μη μεταβιβάσιμη μίσθωση από το Crown Estate για το Forest Lodge, η οποία ξεκίνησε στις 5 Ιουλίου 2025», αναφέρεται στα έγγραφα.

«Μετά από αίτημα τους και συζητήσεις, επίτροποι κλήθηκαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο μίσθωσης της κατοικίας στον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας ως την κύρια ιδιωτική τους κατοικία», αναφέρεται επίσης στο έγγραφο. Το Crown Estate, που διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, προχώρησε στη συνέχεια σε διαπραγματεύσεις, διερεύνηση, ανεξάρτητες εκτιμήσεις και διασφάλιση ότι τηρούνται όλα τα πρότυπα πριν την υπογραφή των συμβολαίων.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον μετακόμισαν στο Forest Lodge μαζί με τα παιδιά τους στα τέλη Οκτωβρίου, νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Τα σχέδια της οικογένειας για τη μετακόμιση είχαν ανακοινωθεί αρχικά τον Αύγουστο, με πρόθεση να γίνει πριν τα Χριστούγεννα αλλά τελικά έγινε στις 5 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PEOPLE, η έπαυλη αποτελεί την παντοτινή κατοικία της οικογένειας, όπου θα συνεχίσουν να ζουν ακόμη και όταν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ γίνει βασιλιάς.

Υπενθυμίζεται ότι οι δυο τους ανέλαβαν το κόστος κάποιων μικρών ανακαινίσεων και της μετακόμισης ιδιωτικά, ενώ θα καταβάλουν ενοίκιο όπως ακριβώς προβλέπεται.