Λέκκας για Νόβα Καχόβκα: Πώς η καταστροφή του φράγματος θα σημάνει και περιβαλλοντική καταστροφή

Τις συνέπειες της καταστροφής του φράγματος Νόβα Καχόβκα στην Χερσώνα ανέλυσε ο Ευθύμιος Λέκκας.

Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, συνόψισε σε πέντε σημεία τις τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την έκρηξη στο φράγμα Νόβα Καχόβκα. Την ίδια στιγμή η εκκένωση των γύρω περιοχών συνεχίζεται και μέχρι στιγμής 1.700 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί. Επίσης 20.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα και 129 υποσταθμοί μετασχηματιστών πλημμύρισαν στη Χερσώνα.

Ο Ευθύμιος Λέκκας ανέλυσε τα περιβαλλοντικά επακόλουθα, ενώ αναφέρθηκε και στις κοινωνικές συνέπειες που θα προκύψουν από την έκρηξη στο φράγμα Νόβα Καχόβκα.

Σύμφωνα με τον καθηγητή αναμένεται ολοκληρωτική καταστροφή της πανίδας και της χλωρίδας μίας πολύ μεγάλης έκτασης εκατέρωθεν του ποταμού Δνείπερου, σε ένα μήκος της τάξεως των 400 χιλιομέτρων από την Ζαπορίζια έως σχεδόν την Οδησσό.

Ο Ευθύμιος Λέκκας τονίζει ακόμη ότι η καταστροφή του φράγματος Νόβα Καχόβκα στην Χερσώνα θα επηρεάσει καταλυτικά την ευρύτερη περιοχή στη βόρεια ακτή της Μαύρης Θάλασσας και αποτελεί μία καταστροφική για το περιβάλλον ενέργεια.

Ιδιαίτερη σημασία δίνει ο καθηγητής στο σημείο που έγινε η έκρηξη. Κι αυτό επειδή το φράγμα Νόβα Καχόβκα, μήκους σχεδόν 4 χιλιομέτρων διακρίνεται σε δύο τμήματα:

-το πρώτο που αποτελεί ένα φράγμα βαρύτητας με αδιαπέρατο πυρήνα και αδρόκοκκα υλικά εκατέρωθεν που παρέχουν υποστήριξη στον αργιλικό πυρήνα, και

-ένα δεύτερο με οπλισμένο σκυρόδεμα, στο κορυφαίο τμήμα του οποίου είναι κατασκευασμένοι οι υπερχειλιστές.

Η έκρηξη, όπως λέει, έγινε σε αυτό ακριβώς το τμήμα, λόγω της μεγάλης του τρωτότητας.

Σύμφωνα με τον Ευθύμιο Λέκκα οι πολύ σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στα ακόλουθα:

-Ολοκληρωτική καταστροφή της πανίδας και χλωρίδας μίας πολύ μεγάλης έκτασης εκατέρωθεν του ποταμού Δνείπερου σε ένα μήκος της τάξεως των τετρακοσίων χιλιομέτρων από την Ζαπορίζια έως σχεδόν την Οδησσό και σε πλάτος της τάξεως των 50, περίπου, χιλιομέτρων

-Μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων φερτών ιζημάτων, ενδεχομένως ρυπασμένων με υψηλά ποσοστά βαρέων μετάλλων, τα οποία θα διαχυθούν και σε περιοχές, οι οποίες παρουσίαζαν ήδη μεγάλη επιβάρυνση.

-Βίαιη αλλαγή στο καθεστώς των υπόγειων υδάτων και των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων και ειδικότερα των ποιοτικών και των ποσοτικών χαρακτηριστικών τους

-Μόνιμη κάλυψη αγροτικών και αστικών περιοχών από στρώμα λάσπης πάχους έως και 2 μέτρων, με δυσμενείς επιπτώσεις στην πρωτογενή παραγωγή, ιδιαίτερα τροφίμων, για μεγάλο χρονικό διάστημα, και μάλιστα σε μία ευαίσθητη περιοχή λόγω του πολέμου.

-Μόνιμες αλλαγές στο μικροκλίμα των περιοχών κατά μήκος του Δνείπερου ποταμού, με επίδραση σε ευρύτερες περιοχές και ενίσχυση των καταστροφικών φαινομένων που συνθέτουν την κλιματική κρίση.

Πάντως οι συνέπειες της καταστροφής στο φράγμα Νόβα Καχόβκα δεν σταματούν εκεί. «Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις όμως είναι μόνο μία από τις κατηγορίες επιπτώσεων που αποφέρει αυτή η καταστροφή, καθώς οι κοινωνικές συνέπειες είναι επίσης μεγάλες, δεδομένου ότι περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι αναγκάζονται να μετακινηθούν άμεσα σε πιο ασφαλείς περιοχές», καταλήγει ο Ευθύμιος Λέκκας.

Αξίζει να σημειωθεί επιπλέον πως σύμφωνα με την Ukrenergo, που είναι ο είναι διαχειριστής συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία και ο μοναδικός διαχειριστής των γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης της χώρας, η εγκατάσταση δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Ο γενικός διευθυντής της Ukrhydroenergo Ιγκόρ Σιρότα είπε ότι η κορύφωση της διαρροής νερού από το φράγμα κατεγράφη σήμερα το πρωί. Σε 3-4 ημέρες, σύμφωνα με τον ίδιο, το νερό θα αρχίσει να υποχωρεί και μέσα σε 10 ημέρες όλο το νερό θα πάει στη Μαύρη Θάλασσα.

Παράλληλα για την έκρηξη στο φράγμα Νόβα Καχόβκα υπήρξε επαφή των προέδρων της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της Ουκρανίας, Βολοντομίρ Ζελένσκι. Σε τηλεφωνική τους επικοινωνία συζήτησαν την ιδέα δημιουργίας διεθνούς επιτροπής για τη διερεύνηση της καταστροφής του υδροηλεκτρικού σταθμού, όπως μετέδωσε το CNN Turk επικαλούμενο το γραφείο του Τούρκου προέδρου.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Βολοντομίρ Ζελένσκι ότι αυτή η επιτροπή θα μπορούσε να περιλαμβάνει εκπροσώπους από την Ουκρανία, τη Ρωσία, τον ΟΗΕ και τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας.

City of Novaya Kakhovka in Kherson flooded after dam destruction pic.twitter.com/84821eF4OJ