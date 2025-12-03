ΔΙΕΘΝΗ
Μαρουάν Μπαργκούτι: Πάνω από 200 καλλιτέχνες ζητούν την απελευθέρωση του πιο δημοφιλούς Παλαιστίνιου ηγέτη

Μεταξύ των υπογραφόντων οι Μάργκαρετ Άτγουντ, Ίαν ΜακΚέλεν και Τίλντα Σουίντον, που ζητούν την απελευθέρωση του Μαρουάν Μπαργκούτι

LifO Newsroom
Φωτ: EPA, αρχείου
Περισσότεροι από 200 γνωστοί καλλιτέχνες, συγγραφείς και άνθρωποι του πολιτισμού συνυπογράφουν ανοιχτή επιστολή ζητώντας την απελευθέρωση του Μαρουάν Μπαργκούτι.

Ο Παλαιστίνιος πολιτικός βρίσκεται στη φυλακή εδώ και 23 χρόνια και θεωρείται από πολλούς ως ο ηγέτης που θα μπορούσε να ενώσει τις παλαιστινιακές παρατάξεις.

Την επιστολή υπογράφουν, μεταξύ άλλων, οι Μάργκαρετ Άτγουντ, Φίλιπ Πούλμαν, Ζέιντι Σμιθ και Άνι Ερνό. Από τον χώρο του κινηματογράφου συμμετέχουν οι Ίαν ΜακΚέλεν, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Τίλντα Σουίντον, Μαρκ Ράφαλο και Τζος Ο’Κόνερ. Στη λίστα βρίσκονται ακόμη οι μουσικοί Στινγκ, Πολ Σάιμον, Μπράιαν Ίνο και Άνι Λένοξ, ο Στίβεν Φράι και ο Ρίτσαρντ Μπράνσον.

Ο Μπαργκούτι, 66 ετών σήμερα, ήταν εκλεγμένος βουλευτής όταν συνελήφθη το 2002. Έκτοτε παραμένει από τις πιο δημοφιλείς πολιτικές φυσιογνωμίες μεταξύ των Παλαιστινίων, συχνά πρώτος στις δημοσκοπήσεις για μελλοντική ηγεσία. Νομικοί έχουν χαρακτηρίσει τη δίκη του «βαθιά προβληματική», ενώ το Ισραήλ αρνήθηκε να τον συμπεριλάβει και στις πρόσφατες ανταλλαγές κρατουμένων μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Παράγοντες που γνωρίζουν την υπόθεση εκτιμούν ότι η άρνηση δεν αφορά λόγους ασφαλείας, αλλά τον πολιτικό ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει αν αποφυλακιζόταν.

Την ίδια στιγμή, οργανώσεις προειδοποιούν για σχέδια της ισραηλινής κυβέρνησης που θα επέτρεπαν την επιβολή θανατικής ποινής σε Παλαιστινίους κρατούμενους, μία ρύθμιση που θα μπορούσε να συμπεριλάβει και τον Μπαργκούτι.

Φωτ: EPA, αρχείου

Το ζήτημα της απελευθέρωσής του συνδέεται και με τη συζήτηση γύρω από το πρόσφατο ψήφισμα του ΟΗΕ για τη συγκρότηση δύναμης σταθεροποίησης στη Γάζα. Ελάχιστα κράτη έχουν δηλώσει πρόθεση συμμετοχής, καθώς επικρατεί ανησυχία ότι η αποστολή μπορεί να εμπλακεί σε σύγκρουση με τη Χαμάς, ειδικά στο θέμα του αφοπλισμού της. Μεγάλες παλαιστινιακές οργανώσεις δικαιωμάτων έχουν επίσης απορρίψει το ψήφισμα.

Η καμπάνια για τον Μπαργκούτι παραπέμπει συνειδητά στην παγκόσμια κινητοποίηση που συνόδευσε την απελευθέρωση του Νέλσον Μαντέλα. Ο ίδιος ο Μαντέλα είχε δηλώσει το 2002: «Αυτό που συμβαίνει στον Μπαργκούτι είναι το ίδιο που συνέβη σε εμένα».

Ο Μπράιαν Ίνο σημειώνει: «Οι φωνές του πολιτισμού μπορούν να αλλάξουν την πορεία της πολιτικής. Όπως η διεθνής αλληλεγγύη βοήθησε στην απελευθέρωση του Μαντέλα, μπορούμε να συμβάλουμε και τώρα».

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Πάγκαλος (αριστερά) σφίγγει το χέρι του Ισραηλινού εκπροσώπου Μαξίμ Λέβι (κέντρο) και του Παλαιστίνιου εκπροσώπου Μαρουάν Μπαργκούτι (δεξιά) / Φωτ: EPA, αρχείου

Η συγγραφέας και νομικός Σέλμα Νταμπάγκ τονίζει ότι η δίκη του Μπαργκούτι είχε κριθεί «σοβαρά ελαττωματική» και από τη Διακοινοβουλευτική Ένωση, που εκπροσωπεί κοινοβούλια σε όλο τον κόσμο. Η επιστολή καταλήγει: «Καλούμε τα Ηνωμένα Έθνη και τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να αναλάβουν δράση για την απελευθέρωση του Μαρουάν Μπαργκούτι».

Με πληροφορίες από Guardian

