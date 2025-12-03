Ο αέρας του Δελχί αρρωσταίνει την πόλη: 200.000 οξέα περιστατικά από τοξικό αέρα

Τα έξι μεγαλύτερα κρατικά νοσοκομεία του Δελχί έχουν καταγράψει πάνω από 200.000 περιστατικά οξέων αναπνευστικών νοσημάτων την τελευταία τριετία, σε μια περίοδο όπου η πόλη πνίγεται από ακραία επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σύμφωνα με στοιχεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Από τους ασθενείς αυτούς, περισσότεροι από 30.000 χρειάστηκαν νοσηλεία.

Η επιβάρυνση του αέρα στο Δελχί αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο κορυφώνεται κάθε χειμώνα. Για εβδομάδες, ο δείκτης ποιότητας αέρα (AQI) παραμένει σε επίπεδα πολλαπλάσια των ορίων που θεωρεί ασφαλή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Οι αυξημένες τιμές των PM2.5 ( σωματιδίων μικρής διαμέτρου που διεισδύουν βαθιά στους πνεύμονες) έχουν καταστήσει πολλές συνοικίες της πόλης σχεδόν αποπνικτικές.

Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι η ατμοσφαιρική επιβάρυνση δεν προκύπτει από έναν μόνο λόγο αλλά από συνδυασμό παραγόντων. Αναφέρει τις βιομηχανικές εκπομπές, τα καυσαέρια, την άπνοια και την πτώση της θερμοκρασίας, ενώ σημαντικό ρόλο έχει και η καύση αγροτικών υπολειμμάτων στις γειτονικές πολιτείες, που κάθε φθινόπωρο δημιουργεί πυκνό καπνό πάνω από την περιοχή. Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο κοινοβούλιο, τα έξι νοσοκομεία κατέγραψαν:

67.054 περιστατικά το 2022

69.293 περιστατικά το 2023

68.411 περιστατικά το 2024

Η κυβέρνηση διευκρίνισε ότι η ανάλυση των στοιχείων δείχνει αύξηση των επισκέψεων στα επείγοντα, όταν τα επίπεδα ρύπανσης ανεβαίνουν. Προσθέτει, ωστόσο, ότι τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επαρκούν για να αποδείξουν αιτιώδη σχέση, δηλαδή ότι η ρύπανση αποτελεί τον άμεσο λόγο για την αύξηση των κρουσμάτων.

Τα τελευταία χρόνια, ο μέσος δείκτης ποιότητας αέρα στο Δελχί ξεπερνά συχνά τις 400 μονάδες, κατηγορία που χαρακτηρίζεται «πολύ σοβαρή» και η οποία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ακόμη και σε υγιείς ανθρώπους, πόσο μάλλον σε όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα.

Το πρωί της Τετάρτης, ο μέσος δείκτης AQI στην πόλη βρισκόταν γύρω στις 380 μονάδες, σύμφωνα με την κρατικά υποστηριζόμενη εφαρμογή Safar, επίπεδα που εξακολουθούν να θεωρούνται εξαιρετικά επιβαρυντικά για τη δημόσια υγεία.

Με πληροφορίες από BBC

