ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο αέρας του Δελχί αρρωσταίνει την πόλη: 200.000 οξέα περιστατικά από τοξικό αέρα

Τα κρατικά νοσοκομεία καταγράφουν δεκάδες χιλιάδες περιστατικά κάθε χρόνο, καθώς ο δείκτης ποιότητας αέρα παραμένει σε επικίνδυνα επίπεδα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο αέρας του Δελχί αρρωσταίνει την πόλη: 200.000 οξέα περιστατικά από τοξικό αέρα Facebook Twitter
Φωτ: EPA
0

Τα έξι μεγαλύτερα κρατικά νοσοκομεία του Δελχί έχουν καταγράψει πάνω από 200.000 περιστατικά οξέων αναπνευστικών νοσημάτων την τελευταία τριετία, σε μια περίοδο όπου η πόλη πνίγεται από ακραία επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σύμφωνα με στοιχεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Από τους ασθενείς αυτούς, περισσότεροι από 30.000 χρειάστηκαν νοσηλεία.

Η επιβάρυνση του αέρα στο Δελχί αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο κορυφώνεται κάθε χειμώνα. Για εβδομάδες, ο δείκτης ποιότητας αέρα (AQI) παραμένει σε επίπεδα πολλαπλάσια των ορίων που θεωρεί ασφαλή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Οι αυξημένες τιμές των PM2.5 ( σωματιδίων μικρής διαμέτρου που διεισδύουν βαθιά στους πνεύμονες) έχουν καταστήσει πολλές συνοικίες της πόλης σχεδόν αποπνικτικές.

Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι η ατμοσφαιρική επιβάρυνση δεν προκύπτει από έναν μόνο λόγο αλλά από συνδυασμό παραγόντων. Αναφέρει τις βιομηχανικές εκπομπές, τα καυσαέρια, την άπνοια και την πτώση της θερμοκρασίας, ενώ σημαντικό ρόλο έχει και η καύση αγροτικών υπολειμμάτων στις γειτονικές πολιτείες, που κάθε φθινόπωρο δημιουργεί πυκνό καπνό πάνω από την περιοχή. Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο κοινοβούλιο, τα έξι νοσοκομεία κατέγραψαν:

  • 67.054 περιστατικά το 2022
  • 69.293 περιστατικά το 2023
  • 68.411 περιστατικά το 2024

Η κυβέρνηση διευκρίνισε ότι η ανάλυση των στοιχείων δείχνει αύξηση των επισκέψεων στα επείγοντα, όταν τα επίπεδα ρύπανσης ανεβαίνουν. Προσθέτει, ωστόσο, ότι τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επαρκούν για να αποδείξουν αιτιώδη σχέση, δηλαδή ότι η ρύπανση αποτελεί τον άμεσο λόγο για την αύξηση των κρουσμάτων.

Τα τελευταία χρόνια, ο μέσος δείκτης ποιότητας αέρα στο Δελχί ξεπερνά συχνά τις 400 μονάδες, κατηγορία που χαρακτηρίζεται «πολύ σοβαρή» και η οποία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ακόμη και σε υγιείς ανθρώπους, πόσο μάλλον σε όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα.

Ο αέρας του Δελχί αρρωσταίνει την πόλη: 200.000 οξέα περιστατικά από τοξικό αέρα Facebook Twitter

Το πρωί της Τετάρτης, ο μέσος δείκτης AQI στην πόλη βρισκόταν γύρω στις 380 μονάδες, σύμφωνα με την κρατικά υποστηριζόμενη εφαρμογή Safar, επίπεδα που εξακολουθούν να θεωρούνται εξαιρετικά επιβαρυντικά για τη δημόσια υγεία.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αγία Σοφία:

Διεθνή / Αγία Σοφία: Οι επικεφαλής των έργων αποκατάστασης απαντούν για τα φορτηγά μέσα στο μνημείο

Η σκληρή κριτική οφείλεται στην πολιτική πόλωση, ενώ η πολυπλοκότητα των εργασιών καθιστά δύσκολη την πλήρη κατανόησή τους από το ευρύ κοινό, εξηγεί μέλος του επιστημονικού συμβουλίου
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Πόσο διαρκεί η ενοικίαση του «παντοτινού» τους σπιτιού στο Forest Lodge

Διεθνή / Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Πόσο διαρκεί η ενοικίαση του «παντοτινού» τους σπιτιού στο Forest Lodge

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν ήδη εγκατασταθεί στο νέο τους σπίτι, στο οποίο σκοπεύουν να μείνουν ακόμη και όταν ο Ουίλιαμ γίνει βασιλιάς
LIFO NEWSROOM
Instagram: Ο CEO βάζει τέλος στην τηλεργασία για λόγους δημιουργικότητας και συνεργασίας

Διεθνή / Instagram: Ο CEO Άνταμ Μοσέρι βάζει τέλος στην τηλεργασία των υπαλλήλων

Ο Μοσέρι υποστήριξε ότι η επιστροφή στο γραφείο και οι αλλαγές στον τρόπο εργασίας θα βοηθήσουν την εταιρεία να γίνει πιο ευέλικτη και αποτελεσματική, ενόψει αυτού που χαρακτήρισε ως δύσκολη χρονιά
LIFO NEWSROOM
«Καμιά λύση» για τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη μετά τις συνομιλίες Πούτιν και Γουίτκοφ

Διεθνή / «Καμία λύση» για τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη μετά τις συνομιλίες Πούτιν και Γουίτκοφ

Ο Στιβ Γουίτκοφ, συνοδευόμενος από τον Τζάρεντ Κούσνερ, συζητούσε επί σχεδόν πέντε ώρες στο Κρεμλίνο με τον ρώσο ηγέτη σχετικά με το σχέδιο της Ουάσιγκτον που σκοπός του ειναι να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία
LIFO NEWSROOM
Ο Πούτιν συναντά Γουίτκοφ και Κούσνερ μετά τις δηλώσεις ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για ενδεχόμενο πόλεμο με την Ευρώπη

Διεθνή / Ο Πούτιν συναντά Γουίτκοφ και Κούσνερ μετά τις δηλώσεις για το ενδεχόμενο πολέμου με την Ευρώπη

Της συνάντησης, προηγήθηκαν οι δηλώσεις Πούτιν ότι: «Δεν πρόκειται να πολεμήσουμε με την Ευρώπη, αλλά αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει μαζί μας, είμαστε έτοιμοι τώρα»
LIFO NEWSROOM
 
 