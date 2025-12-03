ΔΙΕΘΝΗ
Ουκρανία: Σχέδιο 165 δισ. ευρώ από την Κομισιόν για μηχανισμό πολεμικών αποζημιώσεων

Η Ουκρανία θα υποχρεωθεί να αποπληρώσει το δάνειο μόνο αν η Ρωσία τερματίσει τη σύγκρουση και καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: EPA, αρχείου
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται χρηματοδοτικό σχήμα ύψους 165 δισ. ευρώ, σχεδιασμένο να λειτουργήσει ως μηχανισμός μελλοντικών πολεμικών αποζημιώσεων προς την Ουκρανία.

Η πρόταση στηρίζεται στην αξία των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν δεσμευμένα στο Βέλγιο, σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το POLITICO. Το σχέδιο αποτελεί τον πυρήνα ενός ευρύτερου πακέτου στήριξης που μπορεί να φτάσει τα 210 δισ. ευρώ, ώστε η ουκρανική οικονομία να αντέξει τα επόμενα χρόνια.

Από τα 165 δισ. ευρώ, περίπου 25 δισ. προέρχονται από ρωσικά κρατικά κεφάλαια που βρίσκονται δεσμευμένα σε ιδιωτικές τραπεζικές καταθέσεις εντός της Ε.Ε., ενώ τα υπόλοιπα 140 δισ. είναι τοποθετημένα στην Euroclear, στις Βρυξέλλες. Το Κίεβο έχει προειδοποιήσει ότι τα ταμειακά του διαθέσιμα θα εξαντληθούν την άνοιξη.

Η νομική πρόταση της Κομισιόν θα αποτελέσει τη βάση για τις τεχνικές διαπραγματεύσεις που θα προηγηθούν της συνόδου κορυφής των «27» στα μέσα Δεκεμβρίου, όπου θα κριθούν τα πιο πολιτικά ευαίσθητα σημεία. Το δάνειο θα αποπληρωθεί μόνο εφόσον η Ρωσία τερματίσει τον πόλεμο και καταβάλει αποζημιώσεις, μία εξέλιξη που οι Βρυξέλλες θεωρούν απίθανη.

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού, 115 δισ. ευρώ προορίζονται για την ενίσχυση της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας, 50 δισ. για την κάλυψη δημοσιονομικών αναγκών και 45 δισ. για την αποπληρωμή δανείου των G7 προς την Ουκρανία το 2024.

Το σχέδιο συναντά ισχυρές αντιρρήσεις από τη βελγική κυβέρνηση. Ο υπουργός Εξωτερικών, Μαξίμ Πρεβό, δήλωσε στο περιθώριο της συνάντησης του ΝΑΤΟ ότι «το κείμενο που παρουσιάζει η Επιτροπή δεν απαντά ικανοποιητικά στις ανησυχίες μας», σημειώνοντας ότι η βελγική πλευρά «έχει την απογοητευτική αίσθηση πως δεν εισακούστηκε».

Οι Βρυξέλλες φοβούνται πιθανές ρωσικές αντιδράσεις, είτε κατά του ίδιου του κράτους είτε κατά της Euroclear, που διαχειρίζεται τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία. Η κυβέρνηση ζητά οικονομικές εγγυήσεις από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη σε περίπτωση που η Μόσχα κινηθεί νομικά για να ανακτήσει τα κεφάλαια.

Η Κομισιόν εξετάζει ενδιάμεση λύση, με προσωρινή χρηματοδότηση-γέφυρα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της Ουκρανίας τους πρώτους μήνες του νέου έτους, πιθανότατα μέσω κοινοτικού δανεισμού, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για το μεγάλο πακέτο.

Με πληροφορίες από Politico

