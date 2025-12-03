ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Χονγκ Κονγκ: Στους 159 οι νεκροί, ανάμεσά τους βρέφος ενός έτους - 30 αγνοούμενοι

Έχουν συλληφθεί 15 άτομα, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή διαφθορά και αμέλεια σχετικά με τα έργα ανακαίνισης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Χονγκ Κονγκ: Στους 159 οι νεκροί, ανάμεσά τους βρέφος ενός έτους - 30 αγνοούμενοι Facebook Twitter
Φωτ: EPA
0

Ο αριθμός των νεκρών από τη μεγάλη πυρκαγιά σε πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ ανέβηκε την Τετάρτη στους 159. Ανάμεσά τους βρίσκεται ένα βρέφος ενός έτους και ένας ηλικιωμένος 97 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν ολοκληρώσει την αναζήτηση σορών σε επτά από τους οκτώ πύργους του συγκροτήματος που καταστράφηκαν από τη φωτιά, η οποία ξέσπασε την προηγούμενη Τετάρτη και χρειάστηκε έως την Παρασκευή για να τεθεί υπό έλεγχο. Περίπου 30 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο αστυνομικός διευθυντής Τζο Τσάου είπε ότι οι έρευνες συνεχίζονται στα υπολείμματα των σκαλωσιών που έχουν καταρρεύσει γύρω από τα κτίρια, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν σοροί κάτω από τα υλικά. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο συγκρότημα Wang Fuk Court, στην περιοχή Τάι Πο, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη εργασία ανακαίνισης και τα κτίρια ήταν καλυμμένα με σκαλωσιές και πράσινο προστατευτικό δίχτυ.

Χονγκ Κονγκ: Στους 159 οι νεκροί, ανάμεσά τους βρέφος ενός έτους - 30 αγνοούμενοι Facebook Twitter
Φωτ: EPA

Την Τρίτη, η αστυνομία και η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς ανακοίνωσαν ότι έχουν συλλάβει συνολικά 15 άτομα, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή διαφθορά και αμέλεια σχετικά με τα έργα ανακαίνισης. Οι αρχές ανέφεραν ότι το προστατευτικό δίχτυ στις σκαλωσιές και οι μονωτικές πλάκες που είχαν τοποθετηθεί στα παράθυρα λειτούργησαν ως καύσιμη ύλη και βοήθησαν τη φωτιά να εξαπλωθεί γρήγορα.

Την Τετάρτη ανακοινώθηκε η σύλληψη έξι ακόμη ατόμων. Κατηγορούνται ότι απενεργοποίησαν τμήματα του συστήματος πυρανίχνευσης στο συγκρότημα κατά τη διάρκεια των εργασιών και ότι στη συνέχεια υπέβαλαν ψευδή στοιχεία στην πυροσβεστική υπηρεσία. Κάτοικοι και τοπικοί αξιωματούχοι έχουν αναφέρει πως ορισμένοι συναγερμοί δεν ήχησαν όταν ξέσπασε η φωτιά, αν και δεν είναι σαφές πόσο εκτεταμένη ήταν η δυσλειτουργία.

Η αρχική αιτία της πυρκαγιάς παραμένει υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, 19 από τους 159 νεκρούς δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται δέκα μετανάστριες οικιακές βοηθοί, εννέα από την Ινδονησία και μία από τις Φιλιππίνες, καθώς και ένας πυροσβέστης.

Με πληροφορίες από Associated Press

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΦΩΤΙΑ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Διεθνή / Χονγκ Κονγκ: Βίντεο δείχνει τη φωτιά να εξαπλώνεται σε δευτερόλεπτα στους ουρανοξύστες - Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών

Συνελήφθησαν κορυφαία στελέχη κατασκευαστικής εταιρείας με την υποψία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας για τη χειρότερη πυρκαγιά εδώ και σχεδόν 80 χρόνια στην πόλη
LIFO NEWSROOM
Χονγκ Κονγκ: Στους 146 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

Διεθνή / Χονγκ Κονγκ: Στους 146 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

Το συγκρότημα των οκτώ ουρανοξυστών, που φιλοξενούσε πάνω από 4.600 άτομα, ήταν υπό ανακαίνιση και καλυπτόταν από ικριώματα από μπαμπού, τα οποία φαίνεται ότι ευνόησαν στην εξάπλωση της φωτιάς
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αγία Σοφία:

Διεθνή / Αγία Σοφία: Οι επικεφαλής των έργων αποκατάστασης απαντούν για τα φορτηγά μέσα στο μνημείο

Η σκληρή κριτική οφείλεται στην πολιτική πόλωση, ενώ η πολυπλοκότητα των εργασιών καθιστά δύσκολη την πλήρη κατανόησή τους από το ευρύ κοινό, εξηγεί μέλος του επιστημονικού συμβουλίου
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Πόσο διαρκεί η ενοικίαση του «παντοτινού» τους σπιτιού στο Forest Lodge

Διεθνή / Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Πόσο διαρκεί η ενοικίαση του «παντοτινού» τους σπιτιού στο Forest Lodge

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν ήδη εγκατασταθεί στο νέο τους σπίτι, στο οποίο σκοπεύουν να μείνουν ακόμη και όταν ο Ουίλιαμ γίνει βασιλιάς
LIFO NEWSROOM
Instagram: Ο CEO βάζει τέλος στην τηλεργασία για λόγους δημιουργικότητας και συνεργασίας

Διεθνή / Instagram: Ο CEO Άνταμ Μοσέρι βάζει τέλος στην τηλεργασία των υπαλλήλων

Ο Μοσέρι υποστήριξε ότι η επιστροφή στο γραφείο και οι αλλαγές στον τρόπο εργασίας θα βοηθήσουν την εταιρεία να γίνει πιο ευέλικτη και αποτελεσματική, ενόψει αυτού που χαρακτήρισε ως δύσκολη χρονιά
LIFO NEWSROOM
«Καμιά λύση» για τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη μετά τις συνομιλίες Πούτιν και Γουίτκοφ

Διεθνή / «Καμία λύση» για τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη μετά τις συνομιλίες Πούτιν και Γουίτκοφ

Ο Στιβ Γουίτκοφ, συνοδευόμενος από τον Τζάρεντ Κούσνερ, συζητούσε επί σχεδόν πέντε ώρες στο Κρεμλίνο με τον ρώσο ηγέτη σχετικά με το σχέδιο της Ουάσιγκτον που σκοπός του ειναι να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία
LIFO NEWSROOM
Ο Πούτιν συναντά Γουίτκοφ και Κούσνερ μετά τις δηλώσεις ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για ενδεχόμενο πόλεμο με την Ευρώπη

Διεθνή / Ο Πούτιν συναντά Γουίτκοφ και Κούσνερ μετά τις δηλώσεις για το ενδεχόμενο πολέμου με την Ευρώπη

Της συνάντησης, προηγήθηκαν οι δηλώσεις Πούτιν ότι: «Δεν πρόκειται να πολεμήσουμε με την Ευρώπη, αλλά αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει μαζί μας, είμαστε έτοιμοι τώρα»
LIFO NEWSROOM
 
 