Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Την ένοχη του δράστη ζήτησε ο εισαγγελέας

Επικαλούμενος το άρθρο 299 παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα που αναφέρεται σε ανθρωποκτονία με πρόθεση και επιφέρει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την ενοχή του δράστη, και σε δεύτερο βαθμό, για τη γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο με θύμα τη Γαρυφαλλιά Ψαράκου.

Η δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο από τον σύντροφό της έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2021, με τον Εισαγγελέα Εφετών, κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας, να απορρίπτει τους ισχυρισμούς για βρασμό ψυχικής ορμής και μειωμένου καταλογισμού, που ήταν και η κύρια γραμμή της υπεράσπισης.

Κατά τη διάρκεια της σημερινή διαδικασιας εξεταστηκε ο τελευταίος μάρτυρας της υπόθεσης, ο ψυχιατρος που ειχε προσλάβει η οικογένεια του κατηγορούμενου, ενώ ακολούθησαν η απολογία του κατηγορουμένου, η πρόταση του Εισαγγελεα και η αγόρευση του συνηγόρου της Πολιτικής Αγωγής.

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Τι είπε ο δράστης

Ο κατηγορούμενος, που έχει καταδικαστεί πρωτόδικα, επικαλέστηκε -εκ νέου- «κενά μνήμης» σε ό,τι αφορά τη γυναικοκτονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις εντός του δικαστηρίου.

Μεταξύ άλλων, μίλησε για ψυχική αποδιοργάνωση που, όπως είπε, βίωνε τις ημέρες πριν από το έγκλημα στη Φολέγανδρο τον Ιούλιο του 2021. Περιέγραψε εμφάνιση ψυχωτικών συμπτωμάτων, περιγράφοντας «παρακολουθήσεις από drone» και έντονη εσωτερική αναστάτωση. Παρά το γεγονός ότι μπόρεσε να ανακαλέσει λεπτομέρειες για το πριν και το μετά, υποστήριξε πως δεν θυμάται τα κρίσιμα δευτερόλεπτα που οδήγησαν στην πτώση της 26χρονης στον γκρεμό.

«Δεν κατάλαβα τι έγινε» και «δεν θυμάμαι», είπε όταν ρωτήθηκε για τη στιγμή που το αυτοκίνητο εξετράπη. Ισχυρίστηκε ότι η μνήμη του «επανήλθε» μόνο μετά την πρόσκρουση, όταν -όπως ανέφερε- άκουσε τη Γαρυφαλλιά να καλεί σε βοήθεια και προσπάθησε να τη βγάλει από το νερό και να της προσφέρει πρώτες βοήθειες.

Όταν ο εισαγγελέας τον ρώτησε αν θεωρεί ότι η Γαρυφαλλιά έπεσε μόνη της, απάντησε αρνητικά, προσθέτοντας μια αμφιλεγόμενη αναφορά: «Πιστεύω, όπως λέει και ο Πάουλο Κοέλιο στον Αλχημιστή, ότι όλο το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει».

Οι ισχυρισμοί του κατηγορουμενου δεν έγιναν δεκτοί από τον Εισαγγελεα ο οποιος βασιζόμενος στα στοιχεία του ιατροδικαστικου πορίσματος και των ψυχιατρικών πραγματογνωμοσυνών, πρότεινε την ενοχή του. Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο με την αγορευση της υπεράσπισης ενω ορίστηκε νεα ημερομηνία για την έκδοση της απόφασης στις 10 Δεκεμβρίου, που συμπτωματικά είναι και η επέτειος των γενεθλίων της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, cyclades24.gr