Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα βγάζει σε δημοπρασία κι άλλα συλλεκτικά του ρολόγια

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα βγάζει σε δημοπρασία μερικά από τα πιο σπάνια και πολύτιμα ρολόγια της προσωπικής του συλλογής, μετά τα εκατομμύρια δολάρια που έχασε από την ταινία «Megalopolis».

Ο θρυλικός σκηνοθέτης θα διαθέσει επτά κομμάτια υψηλής ωρολογοποιίας, από F.P. Journe, Patek Philippe και Breguet, σε δημοπρασία της Phillips στις 6 και 7 Δεκεμβρίου, που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη.

Η κίνηση έρχεται μετά τις απώλειες εσόδων από την ταινία του, η οποία κόστισε πάνω από 100 εκατ. δολάρια αλλά κατάφερε να συγκεντρώσει μόλις 14,4 εκατ. διεθνώς. Ανάμεσα στα προς πώληση αντικείμενα βρίσκεται το εξαιρετικά σπάνιο πρωτότυπο F.P. Journe που φορούσε ο Κόπολα στην πρεμιέρα του Φεστιβάλ Καννών, το 2024. Η αξία του εκτιμάται τουλάχιστον στο 1 εκατ. δολάρια, ενώ παρόμοιο κομμάτι έχει φτάσει τα 5 εκατ. σε φιλανθρωπική δημοπρασία.

Φράνσις Φορντ Κόπολα: Τι παραδέχεται ο ίδιος

«Χρειάζομαι ρευστό για να κρατήσω το καράβι στην πορεία του» είπε ο 86χρονος σκηνοθέτης στους New York Times, παραδεχόμενος πως η αυτοχρηματοδότηση του Megalopolis «τον άφησε χωρίς χρήματα». Η ταινία δεν κατάφερε να μπει στην κούρσα των Όσκαρ και αντίθετα τιμήθηκε με Razzie για τον «χειρότερο σκηνοθέτη», με τον Κόπολα να δηλώνει ενθουσιασμένος παρά ταύτα: «Σε μια εποχή που όλοι φοβούνται το ρίσκο, είμαι χαρούμενος που πήγα κόντρα στο ρεύμα».

Ο δημιουργός του «Νονού» θυμίζει ότι και στο παρελθόν έργα του «δικαιώθηκαν με τον χρόνο», όπως το «Αποκάλυψη Τώρα», το οποίο αρχικά τον είχε βυθίσει στα χρέη αλλά τελικά απέφερε εκατοντάδες εκατομμύρια στην πορεία. Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι τα υπάρχοντα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία έχουν ουσιαστικά εξαντληθεί μετά την πώληση ακόμη και δύο αμπελώνων στη Σονόμα.

Παρά την οικονομική πίεση, ο Κόπολα αρνείται να «παραχωρήσει» το Megalopolis σε πλατφόρμες streaming, ελπίζοντας ότι η ταινία θα βρει σταδιακά το κοινό της. Σήμερα φοράει πλέον «ένα απλό Apple Watch», όπως λέει, ενώ ήδη προετοιμάζει την επόμενη ταινία του, βασισμένη στο μυθιστόρημα της Edith Wharton The Glimpses of the Moon.

Με πληροφορίες από Le Monde



