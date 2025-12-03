ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα βγάζει σε δημοπρασία κι άλλα συλλεκτικά του ρολόγια

Ανάμεσα στα ρολόγια του Κόπολα, βρίσκεται και ένα, που η αξία του εκτιμάται τουλάχιστον στο 1 εκατ. δολάρια

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΦΡΑΝΣΙΣ ΦΟΡΝΤ ΚΟΠΟΛΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
0

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα βγάζει σε δημοπρασία μερικά από τα πιο σπάνια και πολύτιμα ρολόγια της προσωπικής του συλλογής, μετά τα εκατομμύρια δολάρια που έχασε από την ταινία «Megalopolis».

Ο θρυλικός σκηνοθέτης θα διαθέσει επτά κομμάτια υψηλής ωρολογοποιίας, από F.P. Journe, Patek Philippe και Breguet, σε δημοπρασία της Phillips στις 6 και 7 Δεκεμβρίου, που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη.

Η κίνηση έρχεται μετά τις απώλειες εσόδων από την ταινία του, η οποία κόστισε πάνω από 100 εκατ. δολάρια αλλά κατάφερε να συγκεντρώσει μόλις 14,4 εκατ. διεθνώς. Ανάμεσα στα προς πώληση αντικείμενα βρίσκεται το εξαιρετικά σπάνιο πρωτότυπο F.P. Journe που φορούσε ο Κόπολα στην πρεμιέρα του Φεστιβάλ Καννών, το 2024. Η αξία του εκτιμάται τουλάχιστον στο 1 εκατ. δολάρια, ενώ παρόμοιο κομμάτι έχει φτάσει τα 5 εκατ. σε φιλανθρωπική δημοπρασία.

Φράνσις Φορντ Κόπολα: Τι παραδέχεται ο ίδιος

«Χρειάζομαι ρευστό για να κρατήσω το καράβι στην πορεία του» είπε ο 86χρονος σκηνοθέτης στους New York Times, παραδεχόμενος πως η αυτοχρηματοδότηση του Megalopolis «τον άφησε χωρίς χρήματα». Η ταινία δεν κατάφερε να μπει στην κούρσα των Όσκαρ και αντίθετα τιμήθηκε με Razzie για τον «χειρότερο σκηνοθέτη», με τον Κόπολα να δηλώνει ενθουσιασμένος παρά ταύτα: «Σε μια εποχή που όλοι φοβούνται το ρίσκο, είμαι χαρούμενος που πήγα κόντρα στο ρεύμα».

Ο δημιουργός του «Νονού» θυμίζει ότι και στο παρελθόν έργα του «δικαιώθηκαν με τον χρόνο», όπως το «Αποκάλυψη Τώρα», το οποίο αρχικά τον είχε βυθίσει στα χρέη αλλά τελικά απέφερε εκατοντάδες εκατομμύρια στην πορεία. Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι τα υπάρχοντα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία έχουν ουσιαστικά εξαντληθεί μετά την πώληση ακόμη και δύο αμπελώνων στη Σονόμα.

Παρά την οικονομική πίεση, ο Κόπολα αρνείται να «παραχωρήσει» το Megalopolis σε πλατφόρμες streaming, ελπίζοντας ότι η ταινία θα βρει σταδιακά το κοινό της. Σήμερα φοράει πλέον «ένα απλό Apple Watch», όπως λέει, ενώ ήδη προετοιμάζει την επόμενη ταινία του, βασισμένη στο μυθιστόρημα της Edith Wharton The Glimpses of the Moon.

Με πληροφορίες από Le Monde


 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αγία Σοφία:

Διεθνή / Αγία Σοφία: Οι επικεφαλής των έργων αποκατάστασης απαντούν για τα φορτηγά μέσα στο μνημείο

Η σκληρή κριτική οφείλεται στην πολιτική πόλωση, ενώ η πολυπλοκότητα των εργασιών καθιστά δύσκολη την πλήρη κατανόησή τους από το ευρύ κοινό, εξηγεί μέλος του επιστημονικού συμβουλίου
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Πόσο διαρκεί η ενοικίαση του «παντοτινού» τους σπιτιού στο Forest Lodge

Διεθνή / Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Πόσο διαρκεί η ενοικίαση του «παντοτινού» τους σπιτιού στο Forest Lodge

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν ήδη εγκατασταθεί στο νέο τους σπίτι, στο οποίο σκοπεύουν να μείνουν ακόμη και όταν ο Ουίλιαμ γίνει βασιλιάς
LIFO NEWSROOM
Instagram: Ο CEO βάζει τέλος στην τηλεργασία για λόγους δημιουργικότητας και συνεργασίας

Διεθνή / Instagram: Ο CEO Άνταμ Μοσέρι βάζει τέλος στην τηλεργασία των υπαλλήλων

Ο Μοσέρι υποστήριξε ότι η επιστροφή στο γραφείο και οι αλλαγές στον τρόπο εργασίας θα βοηθήσουν την εταιρεία να γίνει πιο ευέλικτη και αποτελεσματική, ενόψει αυτού που χαρακτήρισε ως δύσκολη χρονιά
LIFO NEWSROOM
«Καμιά λύση» για τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη μετά τις συνομιλίες Πούτιν και Γουίτκοφ

Διεθνή / «Καμία λύση» για τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη μετά τις συνομιλίες Πούτιν και Γουίτκοφ

Ο Στιβ Γουίτκοφ, συνοδευόμενος από τον Τζάρεντ Κούσνερ, συζητούσε επί σχεδόν πέντε ώρες στο Κρεμλίνο με τον ρώσο ηγέτη σχετικά με το σχέδιο της Ουάσιγκτον που σκοπός του ειναι να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία
LIFO NEWSROOM
Ο Πούτιν συναντά Γουίτκοφ και Κούσνερ μετά τις δηλώσεις ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για ενδεχόμενο πόλεμο με την Ευρώπη

Διεθνή / Ο Πούτιν συναντά Γουίτκοφ και Κούσνερ μετά τις δηλώσεις για το ενδεχόμενο πολέμου με την Ευρώπη

Της συνάντησης, προηγήθηκαν οι δηλώσεις Πούτιν ότι: «Δεν πρόκειται να πολεμήσουμε με την Ευρώπη, αλλά αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει μαζί μας, είμαστε έτοιμοι τώρα»
LIFO NEWSROOM
 
 