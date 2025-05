Φωτιές στον Καναδά: Μαζικές εκκενώσεις 17.000 κατοίκων λόγω των πύρινων μετώπων

Περισσότεροι από 17.000 κάτοικοι εγκαταλείπουν άρον άρον τα σπίτια τους στη Μανιτόμπα, στο κεντρικό τμήμα του Καναδά, λόγω μεγάλης φωτιάς, καθώς η επαρχία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις πιο σοβαρές απαρχές της εποχής των δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών το βράδυ της Τετάρτης.

Η κλιματική κρίση και η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας έχουν καταστήσει τον Καναδά όλο και πιο ευάλωτο σε ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, με τις εκτεταμένες πυρκαγιές των τελευταίων ετών να αποτελούν την πιο ανησυχητική ένδειξη.

Το καλοκαίρι του 2023, η χώρα της Βόρειας Αμερικής βίωσε την πιο καταστροφική περίοδο δασικών πυρκαγιών που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της.

Ο επαρχιακός πρωθυπουργός της Μανιτόμπα, Ουάμπ Κίνιου, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση μαζικής απομάκρυνσης κατοίκων που έχει πραγματοποιηθεί στην επαρχία τα τελευταία χρόνια. Τόνισε επίσης ότι έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την περιοχή.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εσπευσμένη εκκένωση κοινοτήτων σε απομακρυσμένες περιοχές, ο στρατός θα διαθέσει άμεσα αεροσκάφος για τη μεταφορά των πολιτών σε ασφαλή σημεία, πρόσθεσε ο κ. Κίνιου.

Από τις αρχές Μαΐου, σχεδόν 2.000.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων έχουν καταστραφεί από τις φλόγες στη Μανιτόμπα, ποσότητα που αντιστοιχεί σε τριπλάσια έκταση από τον μέσο ετήσιο όρο των τελευταίων ετών για την επαρχία.

Συνολικά, 134 μέτωπα πυρκαγιάς παρέμεναν ενεργά το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες καναδικές επαρχίες, όπως το Οντάριο, η Βρετανική Κολομβία, η Αλμπέρτα και η Σασκάτσουαν, δείγμα της κλίμακας του φετινού φαινομένου.

Οι προβλέψεις των αρχών δεν είναι ενθαρρυντικές: η φετινή περίοδος των δασικών πυρκαγιών ενδέχεται να κινηθεί «άνω του φυσιολογικού» για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο στις περιοχές του κεντρικού και δυτικού Καναδά και «πολύ άνω του φυσιολογικού» για τον Αύγουστο.

Καθοριστικός παράγοντας παραμένει η παρατεταμένη και σε πολλές περιπτώσεις ακραία ξηρασία, η οποία εξακολουθεί να πλήττει μεγάλες εκτάσεις της χώρας, μεγάλο μέρος της οποίας καλύπτεται από πυκνά δάση και φυσική βλάστηση.

The Kenora 20 wildfire in northwestern Ontario ignited on May 12, 2025. The fire has since grown to more than 30,000 hectares as of May 16. #Canada #Manitoba #Ontario #ManitobaWildfire #OntarioWildfire pic.twitter.com/9abqNPndeS