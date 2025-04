Καναδάς: «Να μην ξεχάσουμε την προδοσία των ΗΠΑ», δηλώνει ο Κάρνεϊ στη νικητήρια ομιλία

«Να μην ξεχάσουμε την προδοσία των ΗΠΑ», δήλωσε ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, στη νικητήρια ομιλία του μετά τις εκλογές.

Ο Κάρνεϊ, τόνισε πως η χώρα του δεν πρέπει να λησμονήσει την «προδοσία» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στη διάρκεια της ομιλίας του μετά τη νίκη των Φιλελευθέρων, απευθυνόμενος σε πλήθος υποστηρικτών στην Οτάβα. «Η παλιά μας σχέση με τις ΗΠΑ έχει λήξει», πρόσθεσε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας τον πρόεδρο Τραμπ ότι επιχειρεί να επιβάλει την ισχύ του στον Καναδά. «Ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να μας καταβάλει ώστε να μας έχει στη διάθεσή του», δήλωσε ο Κάρνεϊ, καλώντας τους πολίτες σε εθνική ενότητα ενόψει των «δύσκολων μηνών που έρχονται και θα απαιτήσουν θυσίες».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής των Συντηρητικών Πιερ Πουαλιέβρ παραδέχτηκε την εκλογική του ήττα και δεσμεύτηκε να στηρίξει τον Κάρνεϊ στον κοινό αγώνα υπέρ των καναδικών συμφερόντων απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις.

«Οι Συντηρητικοί θα συνεργαστούν με τον πρωθυπουργό και τα υπόλοιπα κόμματα για να υπερασπιστούν τα εθνικά μας συμφέροντα και να πετύχουν μια νέα εμπορική συμφωνία, που θα καταργεί τους τελωνειακούς δασμούς αλλά θα διαφυλάσσει την κυριαρχία μας», δήλωσε σε συγκέντρωση υποστηρικτών του στην Οτάβα.

Three months ago, the liberals were down 25 point in the polls. Thanks to Donald Trump, Canada just elected Mark Carney. pic.twitter.com/MqHIUr2Wr5