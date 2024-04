Η τηλεόραση του Ιράν έπαιξε πλάνα από φωτιά στη Χιλή ως «πύρινη καταστροφή στο Ισραήλ»

Ένα βίντεο που προβλήθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, το οποίο ισχυρίζεται ότι δείχνει πύρινες καταστροφές στο Ισραήλ λόγω μιας μαζικής επίθεσης με πυραύλους και drone, είναι πλάνα μηνών από μια πυρκαγιά στη Χιλή, διευκρίνισε την Κυριακή ένας ρεπόρτερ για διερευνητικό τμήμα του BBC.

Ο Shayan Sardarizadeh δημοσίευσε στιγμιότυπα από το βίντεο που μεταδόθηκε από το Ιράν μαζί με στιγμιότυπα από το ίδιο βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα φέτος.

A video broadcast by Iran's state TV tonight claiming to show the impact of Iran's retaliatory attack on Israel “minutes ago” is old. In fact, it shows fire in Texas and was published in March. pic.twitter.com/EOFDCFlrtd