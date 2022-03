Φωτιά στο εργοστάσιο κατασκευής των αεροσκαφών Antonov

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στο ουκρανικό μέσο NEXTA TV φέρεται να δείχνουν το εργοστάσιο της αεροπορικής βιομηχανίας Antonov λίγο έξω από το Κίεβο να φλέγεται.

Στο βίντεο φαίνονται πυκνοί καπνοί να υψώνονται από το σημείο. Σύμφωνα με τη διοίκηση του Κιέβου, σε ενημέρωση στον επίσημο λογαριασμό της στο Telegram, το εργοστάσιο βομβαρδίστηκε από τις ρωσικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τον Guardian, η τοποθεσία, γνωστή και ως Hostomel, βρίσκεται περίπου 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του κέντρου του Κιέβου και είναι το σημαντικότερο διεθνές αεροδρόμιο εμπορευμάτων της χώρας, καθώς και μια βασική στρατιωτική αεροπορική βάση.

The Antonov aviation industry plant in #Kyiv is on fire. pic.twitter.com/Wtc02RLLJb