Φωτιά σε πολυώροφο κτίριο στο Λονδίνο- 125 πυροσβέστες στο σημείο

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου επιχειρεί να κατασβέσει φωτιά που ξέσπασε στον 17ο όροφο πολυκατοικίας στα ανατολικά της πόλης, με 125 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο.

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο δήμαρχος του Λονδίνου όπου ενημερώσει ότι στο σημείο βρίσκονται 20 πυροσβεστικά οχήματα.

Βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Twitter από την πυροσβεστική δείχνει φλόγες και καπνό να ξεχύνονται από ένα πολυώροφο κτίριο.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου είπε ότι βρίσκεται επίσης στο σημείο για παν ενδεχόμενο.

«Εάν βρίσκεστε στην περιοχή, προσπαθήστε να μείνετε σε εσωτερικούς χώρους και να κρατάτε κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες», ανέφερε.

20 fire engines and more than 125 firefighters are working hard to tackle a fire at a block of flats and offices on Whitechapel High Street.



I'm in close contact with the Fire Commissioner - please avoid the area and follow @LondonFire for updates. https://t.co/oUw7FdEwmh