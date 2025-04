Φωτιά σε εστιατόριο της Κίνας: 22 νεκρούς επιβεβαιώνουν οι αρχές

Φωτιά που ξέσπασε σε εστιατόριο της βορειοανατολικής Κίνας μετρά 22 νεκρούς, σύμφωνα με τις αρχές.

Η φωτιά σημειώθηκε σε εστιατόριο της Κίνας, την Τρίτη, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. «Αποτελεί το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια σειρά παρόμοιων θανατηφόρων περιστατικών στη χώρα» σχολιάζουν τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.

Το Xinhua δεν αναφέρθηκε στην αιτία της φωτιάς. Σημείωσε, ωστόσο, ότι ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ χαρακτήρισε το γεγονός «βαθιά διδακτικό μάθημα», καλώντας τις τοπικές αρχές να φροντίσουν άμεσα τους τραυματίες, να εντοπίσουν τα αίτια της πυρκαγιάς και να αποδώσουν ευθύνες όπου χρειάζεται.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 12:25 το μεσημέρι (ώρα Πεκίνου) στην πόλη Λουό Γιανγκ, σε εστιατόριο που βρισκόταν σε κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν έντονες φλόγες να τυλίγουν την πρόσοψη καταστήματος στο ισόγειο, δίπλα σε δεκάδες σταθμευμένα οχήματα. Πυκνός καπνός έβγαινε από το κτίριο, ενώ διασώστες φρόντιζαν τραυματίες πάνω σε φορεία.

Ο Χάο Πενγκ, γραμματέας της επαρχιακής επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος στη Λουό Γιανγκ, δήλωσε ότι στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, συμμετείχαν 22 πυροσβεστικά οχήματα και 85 πυροσβέστες. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιχειρήσεις διάσωσης στο σημείο έχουν ολοκληρωθεί και οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Apr 29: twenty-two people were killed and three injured in a fire at 厨娘饭店 (Chuniang Restaurant) in Baita District (白塔区), Liaoyang (辽阳), Liaoning province…



