Φωτιά σε εμπορικό κέντρο στην Κίνα - Υπάρχουν παγιδευμένοι

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε εμπορικό κέντρο της Κίνας, με αποτέλεσμα να έχουν παγιδευτεί άνθρωποι μέσα σε αυτό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ο ακριβής αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί. Σε πλάνα που μετέδωσε η κινεζική τηλεόραση και αναρτήθηκαν και στα social media, διακρίνεται η φωτιά και ο πυκνός καπνός που υψώνεται πάνω από το εμπορικό κέντρο.

Το εμπορικό κέντρο βρίσκεται στη Ζιγκόνγκ, μια πόλη σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Πεκίνο, στην επαρχία Σετσουάν. Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το βράδυ (τοπική ώρα) στο ισόγειο ενός 14όροφου κτιρίου, ανέφερε το CCTV.

«Στις 20.20 (15.20 ώρα Ελλάδας), η φωτιά σβήστηκε και 17 άνθρωποι διασώθηκαν. Άλλοι παραμένουν παγιδευμένοι και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται», διευκρίνισε το τηλεοπτικό δίκτυο.

❗️🔥🇨🇳 - A huge fire affects a warehouse in Sichuan, China.



Local authorities are working to control the flames, at the moment the causes and whether there are any injuries due to the incident are unknown. pic.twitter.com/TTt8dw3RNO