Φωτιά σε αεροπλάνο στην Ιαπωνία:Το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους εξετάζουν οι αρχές

Τον γύρο του κόσμου έκανε η είδηση ότι ένα αεροπλάνο πήρε φωτιά σε αεροδρόμιο της Ιαπωνίας, μετά από σύγκρουση με αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής. Πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους.

Σημειώνεται, ότι οι 379 επιβάτες του αεροπλάνου της Japan Airlines σώθηκαν, καθώς κατάφεραν να ειδοποιηθούν έγκαιρα και να απομακρυνθούν. Ωστόσο, οι πέντε από τους έξι επιβαίνοντες του άλλου αεροσκάφους εντοπίστηκαν νεκροί. Σώθηκε μόνο ο πιλότος.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκε έκρηξη και το Airbus της Japan Airlines πήρε φωτιά. Καταστράφηκε ολοσχερώς μετά την απομάκρυνση όλων των επιβατών και των 12 μελών του πληρώματος. Η κατάσβεση της πυρκαγιάς διήρκεσε οκτώ ώρες, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

A sad reminder of how dangerous #aviation industry can be, despite being the safest

Also a reminder to Indians, treat Air Hostess with respect

They're not trained to serve you food only

All passengers on #JapanAirlines #Airbus 350 came out alive thanks to the cabin crew pic.twitter.com/eAwZonxxMx