Φονικές πυρκαγιές στη Σιβηρία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και 200 κτήρια στις φλόγες - Εικόνες απόλυτης καταστροφής

Σε πλήρη εξέλιξη είναι πύρινα μέτωπα στο Κρασνογιάρσκ, στην ανατολική Σιβηρία, που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε άτομα και κατακάψει περίπου 200 κτήρια.

Μεταξύ των νεκρών είναι και δύο παιδιά, όπως ενημερώνουν οι Siberian Times.

Οι τοπικές Αρχές έχουν κηρύξει τις πληγείσες περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κρίνοντας την κατάσταση ως «δύσκολη».

State of emergency in Omsk region, Western Siberia, with 130 wildfires active in the area, and at least two villages burning; fire extinguishing is complicated by gushes of stormy wind #wildfires2022Russia pic.twitter.com/uGoybYTi40 — The Siberian Times (@siberian_times) May 6, 2022

«Η φωτιά επεκτείνεται σε περισσότερες από 16 κατοικημένες ζώνες, περίπου 200 κτίρια, πολλά εργοστάσια ξυλείας, ένας παιδικός σταθμός καίγονται, υπάρχουν ήδη νεκροί» ανέφερε το υπουργείο Έκτακτων Καταστάσεων της περιοχής.

Περίπου 300 πυροσβέστες και πάνω από 90 οχήματα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών.

5 people, incl 2 children killed by fires in Krasnoyarsk Krai-Russia's 2nd largest region, some 1/3 of Australia by area-when wildfires reached living settlements. Day turned into night in Krasnoyarsk, covered by sand storm; governor called state of emergency #wildfires2022Russia pic.twitter.com/crpTvTky7d — The Siberian Times (@siberian_times) May 7, 2022

«Η επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων περιπλέκεται από τις μετεωρολογικές συνθήκες, θυελλώδεις άνεμοι επιταχύνουν την εξάπλωση των πυρκαγιών και εμποδίζουν την κατάσβεση» συμπλήρωσε το τοπικό υπουργείο.

State of emergency in Abakan, Republic of Khakassia, southern Siberia. Over 140 summer houses were destroyed by fire #wildfires2022Russia pic.twitter.com/Qa9xkg9ZX3 — The Siberian Times (@siberian_times) May 6, 2022

A huge fire in the #Tyumen region of Western #Siberia, 140km from the capital, captured yesterday, May 5th, by #Copernicus #Sentinel2. The blaze burned 140kmq in two days, traveling about 30 km to the North. #wildfires2022Russia #ClimateEmergency #wildfires pic.twitter.com/t04OiPDh2P — ADAM Platform (@PlatformAdam) May 6, 2022

Με πληροφορίες από ΑΠΕ και Siberian Times