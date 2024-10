Πλημμύρες στην Ισπανία: Βρήκαν 7 νεκρούς σε γκαράζ- Αγωνιώδεις έρευνες για δεκάδες αγνοούμενους

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων από τις πλημμύρες που έπληξαν τη Βαλένθια, με τον αριθμό τους να παραμένει μεγάλος, σύμφωνα με τη δήλωση της υπουργού Άμυνας Μαργκαρίτα Ρόμπλες.

Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο 92 ανθρώπων στην επαρχία της Βαλένθια και συνολικά 95 σε ολόκληρη την Ισπανία, αλλά αναμένεται να αυξηθεί δραματικά. Σημαντική είναι η ανεύρεση επτά ατόμων που βρέθηκαν νεκροί σε γκαράζ στη La Torre σήμερα το πρωί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοουμένων σε διάφορες περιοχές, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές που πλήττονται ακόμη, όπως η Καστεγιόν.

Pareu compte a les comarques del nord. Baix Maestrat, Ports, Alt Maestrat. Tírig a les 8 am. Si no es precís quedeu-vos q casa. El treball és secundari. @BombersforSPPLB @BBFF_CCOOPV @brighelitransCV pic.twitter.com/xjt0YbF996

Η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας, Μαργκαρίτα Ρόμπλες, ανέφερε πως «πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση» και προανήγγειλε πως οι ομάδες διάσωσης θα συνεχίσουν τις προσπάθειες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι περιοχές της Βαλένθια και της Καστεγιόν, όπου βρίσκονται περισσότεροι από 1.000 διασώστες, περιλαμβανομένων στρατιωτικών μονάδων και αστυνομικών δυνάμεων, που επιχειρούν να προσεγγίσουν τα πιο απομονωμένα και πληγείσα σημεία.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται εντατικά, ενώ περίπου 447 πολίτες εξακολουθούν να φιλοξενούνται σε καταφύγια, αφού αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω των εκτεταμένων πλημμυρών και των έντονων καταστροφών.

Περίπου 100.000 κάτοικοι παραμένουν χωρίς ρεύμα, ενώ ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Iberdrola έχει επαναφέρει την παροχή ρεύματος σε περίπου 77.000 νοικοκυριά.Ο Ερυθρός Σταυρός και οργανώσεις αρωγής προσφέρουν προμήθειες πρώτης ανάγκης σε πληγείσες περιοχές.

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Ισπανίας συνιστά στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις περιοχές της Βαλένθια και των άλλων επαρχιών που παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά σε πολλούς δήμους για την αποφυγή ατυχημάτων, ενώ οι μετεωρολογικές αρχές προειδοποιούν για ενδεχόμενη επιδείνωση του καιρού στις επόμενες ώρες.

Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης, Πέδρο Σάντσεθ, επισκέφθηκε σήμερα το κέντρο συντονισμού στη Βαλένθια, όπου συνοδευόταν από τον Πρόεδρο της αυτόνομης κυβέρνησης, Κάρλος Μαθόν, και άλλα κυβερνητικά στελέχη, για να ενημερωθεί για την κατάσταση και να προσφέρει υποστήριξη στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιες Φεϊχόο, εξέφρασε επίσης τη βαθιά του ανησυχία, δηλώνοντας πως ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Το εύρος της καταστροφής προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον και ο προβληματισμός παραμένει έντονος σχετικά με την πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών, με φόντο την αυξημένη ένταση και συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων.

Εκδηλώσεις αλληλεγγύης σημειώθηκαν τόσο εντός όσο και εκτός Ισπανίας. Ο Πάπας Φραγκίσκος έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στους πληγέντες, εκφράζοντας τη θλίψη του για την τραγωδία, ενώ ο Βασιλιάς της Ισπανίας έδωσε εντολή στο βασιλικό σώμα ασφαλείας να συνδράμει στις προσπάθειες διάσωσης.

Η ισπανική κυβέρνηση έχει ήδη εγκρίνει ένα πακέτο άμεσης βοήθειας ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ για τους πληγέντες, που περιλαμβάνει την αποκατάσταση κατεστραμμένων κατοικιών και υποδομών χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, καθώς και άμεση βοήθεια 6.000 ευρώ για κάθε άτομο που επλήγη άμεσα.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην επανόρθωση του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς τα κύρια σημεία πρόσβασης στην περιοχή της Βαλένθια παραμένουν αδύνατα. Το σιδηροδρομικό δίκτυο, ειδικά οι γραμμές υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Βαλένθιας, αναμένεται να παραμείνουν εκτός λειτουργίας για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

