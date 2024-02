Φον ντερ λάιεν για θάνατο Ναβάλνι: «Μια ζοφερή υπενθύμιση του τι είναι ο Πούτιν και το καθεστώς του»

«Βαθιά αναστατωμένη και λυπημένη από την είδηση του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι» δήλωσε σε ανάρτησή της η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ανάρτησή της έθεσε ξεκάθαρα τον Πούτιν ως υπεύθυνο για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι προσθέτοντας πως «Ο Πούτιν δεν φοβάται τίποτα περισσότερο από τη διαφωνία από τους δικούς του ανθρώπους. Μια ζοφερή υπενθύμιση του τι είναι ο Πούτιν και το καθεστώς του» Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατέληξε στο μήνυμά της γράφοντας πως «Ας ενωθούμε στον αγώνα μας για να προστατεύσουμε την ελευθερία και την ασφάλεια όσων τολμούν να αντισταθούν στην απολυταρχία».

Σημειώνεται ότι σήμερα έγινε γνωστό πως πέθανε στο κελί του ο μεγαλύτερος επικριτής του Ρώσου Προέδρου, ο Αλεξέι Ναβάλνι.

«Στις 16 Φεβρουαρίου 2024, στο σωφρονιστικό κέντρο Νο3, ο κατάδικος Α.Α. Ναβάλνι ένιωσε αδιαθεσία μετά από μια βόλτα, σχεδόν αμέσως έχασε τις αισθήσεις του», ανέφερε η δήλωση από την ρωσική σωφρονιστική υπηρεσία.

