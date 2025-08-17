ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στα Μεσοχώρια Ευβοίας

Επιχειρούν και εναέρια μέσα για την κατάσβεση της φωτιάς

Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Κυριακής (17/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 21 οχήματα και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

