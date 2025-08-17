Φωτιά τώρα στα Μεσοχώρια Ευβοίας

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Κυριακής (17/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 21 οχήματα και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.