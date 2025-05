Φοιτητής του NYU κατήγγειλε «γενοκτονία» στη Γάζα — Το πανεπιστήμιο ανακάλεσε το πτυχίο του

Το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU) προχώρησε σε ανάκληση του πτυχίου ενός προπτυχιακού φοιτητή, ο οποίος χρησιμοποίησε την ομιλία αποφοίτησής του για να καταδικάσει την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στο «γενοκτονικό», όπως το χαρακτήρισε, πόλεμο στη Γάζα.

Ο φοιτητής, Λόγκαν Ρόζος, δήλωσε από τη σκηνή την Τετάρτη πως «καταδικάζει τα εγκλήματα που διαπράττονται αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη», προκαλώντας χειροκροτήματα αλλά και αποδοκιμασίες από το κοινό.

Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου κατηγόρησε τον Ρόζος ότι παραπλάνησε τη σχολή σχετικά με το περιεχόμενο της ομιλίας του, προκειμένου να προωθήσει «προσωπικές, μονόπλευρες πολιτικές απόψεις». Όπως ανακοινώθηκε, το πτυχίο του δεν θα απονεμηθεί έως ότου ολοκληρωθεί η πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του.

«Η στιγμή αυτή κλάπηκε από κάποιον που καταχράστηκε το προνόμιο που του είχε δοθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του NYO Τζον Μπέκμαν, προσθέτοντας ότι το ίδρυμα «καταδικάζει απερίφραστα» και «λυπάται βαθύτατα» για τα όσα ειπώθηκαν.

Η τοποθέτηση του φοιτητή διήρκεσε περίπου δυόμισι λεπτά. «Το γενοκτονικό έγκλημα που διαπράττεται σήμερα υποστηρίζεται πολιτικά και στρατιωτικά από τις ΗΠΑ, χρηματοδοτείται με τα δικά μας χρήματα, και μεταδίδεται ζωντανά στα κινητά μας», είπε ο Ρόζος. «Καταδικάζω αυτή τη γενοκτονία και τη συνενοχή σε αυτήν». Δεν ανέφερε ρητά ούτε το Ισραήλ ούτε τον εβραϊκό λαό.

“I condemn this genocide and complicity in this genocide.”



NYU student Logan Rozos denounced Israel’s genocide in Gaza during his graduation speech to roaring applause. In retaliation, NYU has withheld his diploma and is threatening further disciplinary action. pic.twitter.com/VzjRoOAq2k