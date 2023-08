Φλόριντα: Κλείνουν τμήματα της Disney World- Λόγω του τυφώνα Idalia

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει τεθεί η Φλόριντα εξαιτίας του τυφώνα Idalia με αποτέλεσμα να κλείσουν για σήμερα τμήματα από το δημοφιλές πάρκο ψυχαγωγίας Walt Disney World στο Ορλάντο.

Όπως ανέφερε η εταιρεία της Disney σε έκτακτη ανακοίνωσή της για τον τυφώνα Idalia, το υδάτινο πάρκο Typhoon Lagoon του Walt Disney World θα παραμείνει κλειστό σήμερα λόγω «κακών καιρικών συνθηκών». Επίσης, θα είναι κλειστά τα μίνι γήπεδα γκολφ του πάρκου Winter Summerland και Fantasia Gardens.

Walt Disney World Announces Select Closures as Orlando in State of Emergency Ahead of Hurricane Idalia, Haunted Mansion Receiving Expansion at Disneyland, and More: Daily Recap (8/29/23)https://t.co/tXXPg7iALX